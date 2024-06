Ella es Sofía Arias, la hija de Felipe Arias, presentador de RCN: “muy hermosa”

Felipe Arias es uno de los presentadores de noticias más queridos por los colombianos. Tiene más de 30 años de experiencia en radio y televisión. A lo largo de su carrera ha hecho parte de medios nacionales e internacionales como Telefutura, de Miami, Noticias Univisión, Telecafé, Noticiero Nacional, Noticias RCN, entre otros.

Te puede interesar: Ella es la doble de Carolina Gaitán en ‘Rojo Carmesí’ de RCN: “muy linda”

El presentador de Noticias RCN sufrió un delicado problema de salud que por poco le cuesta su vida. Fotografía por: Instagram

Gracias a su trabajo, ha sido reconocido en premiaciones de la Organización de Periodistas Iberoamericanos en Miami, 2001 y TV y Novelas Colombia. Su programa Valientes RCN y Cazanoticias RCN, se convirtieron en los favoritos de miles de televidentes.

¿Quién es la hija de Felipe Arias?

El presentador de Noticias RCN está casado con Viviana Montenegro, madre de sus tres hijos: Pablo, Sofía y Martín. Su única hija mujer se ha robado miles de suspiros de los internautas gracias a su belleza.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aqu

En su cuenta de Instagram, la joven de 20 años suma una comunidad de 61 mil seguidores, quienes, constantemente, le dejan halagos en sus fotos y videos, resaltando el color de sus ojos, iguales a los de su papá. “Eres hermosa”, “muy guapa”, “heredaste el color de ojos de tu papá”, “te pareces a tu mamá”, “eres muy linda”, “hermosos los dos, de tal palo tal astilla, igual de hermosos y esos ojos son hermosos felicitaciones”, “eres divina”, “deslumbrante”, son algunos de los comentarios que le dejan sus fanáticos.

Como generadora de contenido, Sofía ha sido imagen de importantes marcas. De igual manera, en su cuenta de TikTok publica videos sobre diferentes situaciones familiares que vive, especialmente, expresando el amor que siente por sus padres y hermanos.

¿Quién es la esposa de Felipe Arias?

El presentador de Noticias RCN lleva más de dos décadas de amor con su esposa Viviana Montenegro, a quien comenzó a cortejar en un grupo de oración. Así lo contó hace un tiempo en entrevista para el podcast Sinergéticos.

“Conocí a mi esposa y me invitó a un grupo de oración. Wow... dije ‘me metí con una fanática’ y la juzgué. No quería ir, quería que nos viéramos en otro escenario. Ella me dijo: si me quieres conocer, ven al grupo de oración. Comencé a ver un camino con Dios”, contó.

De la misma manera, reveló que, desde el principio, su ahora esposa le dejó claras sus intenciones. “Cuando ella me dice estoy en castidad... no existía Google para saber eso que es. Ella me dijo que quería hacer las cosas en el nombre de Dios y yo me voy a entregar es al hombre que va a ser el hombre de mi vida”. Enseguida, el periodista le respondió: “yo quiero ser... Me arrodillé y dije: le seré fiel el resto de mi vida”.

Vea también: Felipe Arias perdió 16 kilos luego de estar al borde de la muerte. Así luce ahora

Actualmente, conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. En sus redes sociales, el comunicador no duda en expresar el amor que siente por la madre de sus hijos, quien, además, ha demostrado ser un apoyo para él en las diferentes circunstancias de su vida.