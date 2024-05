Ella es la hermana menor de Carla Giraldo sobre la que pocos sabían: “Me dio duro”

Carla Giraldo es una mujer que no teme al hablar de su pasado ni de su vida íntima. Así lo demostró una vez más en la entrevista que concedió recientemente a Laura Acuña, en la que aprovechó para contar varios secretos sobre su familia, como que tiene una hermana menor.

Carla Giraldo, actriz y presentadora colombiana de 37 años. Fotografía por: Instagram @carlagiraldo

¿Quién es la hermana de Carla Giraldo?

De acuerdo con lo expuesto por la presentadora de La casa de los famosos, la relación con su familia adoptiva es complicada desde hace años. Incluso, recordó que a los 14 años abandonó su hogar y cumplió con la promesa de nunca regresar.

Por esta razón, le sorprendió enterarse hace algunos años de que se convertiría en hermana de una niña: “Me dio muy duro porque él volvió a ser papá y cuando lo fue me dijo: ‘Por fin voy a ser padre’; entonces yo me sentí como ‘¿Cómo así y yo qué fui?’. Pero ahora lo entiendo, lo dijo porque es su sueño y yo no estaba, yo me había ido y le dejé muchos dolores”.

Carla Giraldo contó también que su hermana, a quien todavía no conoce, pero desea hacerlo pronto para que sus hijos “tengan tía”, se llama Juliana y “debe tener unos diez u once años”. Además, también dejó en claro que busca mejorar la relación con su padre: “Si quisiera tener una mejor relación con mi papá, a veces el orgullo no nos deja, pero ahí vamos trabajándole a eso”.

¿Quiénes son los papás de Carla Giraldo?

La actriz, recordada por producciones como Me llaman Lolita o Las muñecas de la mafia, fue adoptada pocas horas después de nacer por una familia que no podía tener hijos.

Charo Quintero, su madre adoptiva, al no poder concebir optó por la adopción como medio para formar una familia junto a Manuel Giraldo. La tía de la actriz, quien era monja y trabajaba en un convento en Medellín, fue quien facilitó el encuentro entre su nueva familia y su mamá biológica, quien tenía 16 años para aquel entonces.

A lo largo de los años, Carla Giraldo ha hablado abiertamente sobre su relación con sus padres adoptivos, la cual ha tenido sus altibajos, especialmente durante su adolescencia, una época marcada por la rebeldía y desafíos personales. A pesar de las dificultades, la paisa reconoce la importancia de su familia adoptiva en su vida y desarrollo personal.