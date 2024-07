Ella es la esposa de Julián Arango: tienen una hija y vive alejada de los medios

Julián Arango es un actor colombiano reconocido por su participación en producciones como El cartel de los sapos, El inútil, Las muñecas de la mafia, El man es Germán, Rigo y Yo soy Betty la fea, en la que trabajó junto a su esposa del momento: Ana María Orozco. Sin embargo, el matrimonio entre ambos actores duró menos de un año.

Luego de su fallida relación amorosa con Orozco, Arango encontró el amor en una mujer llamada Lina, con quien tiene una hija y goza de gran estabilidad.

Ana María Orozco y Julián Arango estuvieron casados entre 1999 y 2000. Fotografía por: Redes

¿Quién es la esposa de Julián Arango?

Aunque suele ser muy reservado sobre su vida privada, el bogotano de 55 abrió las puertas de su intimidad y habló sobre su familia en una charla con La sala de Laura Acuña.

Según Julián Arango, su esposa Lina, con quien ha compartido los últimos 20 años de su vida, es una mujer que vive alejada de los focos del entretenimiento, entre otras razones, por su profesión. Esto es precisamente lo que, según él, los mantiene juntos.

“Lina es historiadora, es una persona muy centrada que me ayuda y me ofrece mucha estabilidad porque esta profesión (actuación) te sube y te baja emocionalmente muy duro. Entonces, a mí me sirve llegar a un lugar seguro y Lina me lo ofrece”, explicó el actor, responsable de dar vida al entrañable personaje de Hugo Lombardi en Yo soy Betty la fea.

“Creo que nos entendemos por eso, como que no hay necesidad de ventilar nuestras vidas y mostrarle al mundo cómo es que se vive y se es feliz, siendo que sabemos que la felicidad es por ratos y todo mundo muestra lo bonito”, agregó.

Ella es la hija de Julián Arango

En su conversación con La sala de Laura Acuña, Arango también se refirió a la hija que tiene con Lina, a quien calificó como una de sus más grandes alegrías.

El nombre de la hija de Julián Arango es Adelaida y tiene 14 años: “Es lo más divino que hay, me llena de felicidad su creatividad, sus ideas, su universo, su mundo. Verla tomar decisiones, además que ya está volviéndose una mujer (...) Es tan jodida esa china, que lo único que me recuerda en la vida son las dos veces que no pude ir a un cumpleaños de ella porque la verdad no pude”.

Por último, el actor colombiano contó la razón por la que ha mantenido a su hija alejada de los medios, las redes sociales y de la vida pública que a él lo rodea por su profesión tras las pantallas.

“Ella no tiene por qué acarrear con esto. Yo quiero que mi hija tenga una identidad propia, por más que sea la hija del actor Julián, pero que ella sea Adelaida […]. Yo no sé cómo hacen los actores que muestran a sus hijos desde muy chiquitos y ya los vuelven embajadores de marcas con una cantidad de responsabilidades que no tienen por qué tener. Son niños y tienen que ir a jugar”, concluyó Julián Arango.