Ella es la esposa de Silvestre Dangond. Debutó como actriz en video musical

Silvestre Dangond estrenó el pasado 20 de junio La Vallenata, una canción dedicada a Pieri Avendaño, su esposa, quien debutó como actriz en el videoclip del sencillo que, a las pocas horas de su estreno, se ubicó como una de las principales tendencias de YouTube en Colombia.

Silvestre Dangond y Pieri Avendaño han enfrentado difíciles situaciones, pero juntos se las ingenian para superar cada obstáculo. Por esta razón, su relación es ejemplo para miles de fanáticos. Fotografía por: Instagram

La historia de ‘La Vallenata’, nueva canción de Diomedes Díaz

Esta composición, que acumula más de 250 mil reproducciones en distintas plataformas digitales, hace un repaso por la historia de cómo se conocieron el cantante y Pieri Avendaño, la madre de sus tres hijos: Luis José, Silvestre José y José Silvestre.

“La encontré un día allá en el Valle caminando sola y me enamoré, y se enamoró. Yo me pregunté,¿por qué me escogió? (...) La llamé, le puse una cita, se puso bonita y yo la bes y ella me besó. Se me descuidó y la besé otra vez”, dicen algunos fragmentos de la nueva canción de Silvestre Dangond.

En cuanto al video, es clave destacar que esta es la primera vez que Pieri Avendaño, abogada de 44 años, aparece en un video musical de su esposo, al que conoció en la costa, cuando él terminaba de dar un show.

El apoyo de Pieri Avendaño en la vida de Silvestre Dangond

Según relató al artista en una reciente charla con Dímelo King, hace años sufrió de alcoholismo y su proceso de recuperación fue bastante complejo. No obstante, esta lucha se hizo más llevadera gracias al apoyo de su esposa, quien tuvo la iniciativa de buscar ayuda profesional en un centro de rehabilitación de Miami.

“No me había concientizado de dónde estaba viviendo y en dónde dejaba a mi familia. Yo llegaba a Colombia y quería seguir mi vida como cuando estaba viviendo aquí. Si tenía concierto me quedaba viernes, sábado y domingo, así como lunes y martes para pasar el guayabo”, explicó inicialmente.

“Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña, Norte de Santander, y yo daba vueltas en la cama, vomitaba y sudaba. Yo decía ‘no’, aunque el mismo cuerpo me pedía. Me fui para Barranquilla y hablé con el doctor William Sánchez, y él me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar mucho más rápido y así eliminar el alcohol (...) Después de eso volví a mi casa en Miami, ahí fue cuando me concienticé de dónde estaba, que debía dedicarle más tiempo a la familia, ahí comenzó otro rumbo. Ahí se comenzó a ver otro Silvestre”, concluyó Silvestre Dangond.