Ella es la esposa de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN

Felipe Arias es una de las caras más conocidas de RCN Televisión, pues el presentador hace parte del equipo de Noticias RCN desde hace 22 años y es creador de espacios como Cazanoticias y Valientes. Por esta razón, el manizaleño cuenta con millones de seguidores que también permanecen al tanto de su vida privada, la cual comparte desde hace 23 años con su esposa.

Te puede interesar: Aura Cristina Geithner y la historia con el papá de Shakira que pocos conocían

¿Quién es la esposa de Felipe Arias?

Viviana Montenegro es el nombre que se esconde detrás de la sonrisa y el apoyo incondicional que el presentador de Noticias RCN ha tenido a lo largo de su carrera.

La pareja se conoció en un grupo de oración, espacio donde compartieron sus creencias y valores. Desde entonces, su amor ha florecido y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la vida del comunicador.

“Viviana es costeña y yo paisa; digamos que es una combinación explosiva. Es curioso porque cuando la conozco era un viernes y me dice: ‘Si me quieres conocer ve a un grupo de oración en el que estoy yo’, mientras yo: ‘No, no puede ser, no voy por allá ¿Con quién me voy a meter?’. Finalmente, después de tanto insistir, esa era la prueba”, contó Felipe Arias en una entrevista con Bésame FM.

No te pierdas: Liceth Córdoba expuso denuncias por violencia intrafamiliar contra Lowe León

“La conozco y fue todo difícil, todo completo, no le podía ni tocar la mano, le iba a dar un beso y tampoco, estábamos saliendo y nada, nada, hasta que me dice una vez “yo estoy en castidad” y yo, “ay no, ahora en qué me metí”, pero finalmente conozco una mujer, un ser humano espectacular y yo me arrodillé y le dije a Dios, esta es la mujer que yo quiero para mi vida. Cuando las cosas son difíciles, cuando son luchadas, son mucho mejores”, agregó en aquella ocasión.

¿Cuántos hijos tienen Felipe Arias y Viviana Montenegro?

El presentador de Noticias RCN y su esposa son padres de tres hijos (Sofía, Pablo y Martín), quienes llenan sus días de alegría y risas. Sin embargo, antes de eso enfrentaron dos dolorosas pérdidas.

“Me enamoro de ella, vienen dos pérdidas de dos bebés y finalmente viene una promesa en la Biblia, entonces nacen Sofi, Pablo y luego Martín. Tenemos tres hermosos hijos, una familia imperfecta con errores, pero aprendiendo todos los días”, indicó.