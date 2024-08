Ella es la esposa de Carlos Torres, Pedrito en ‘Pedro el escamoso’. Tienen un hijo

Carlos Torres es uno de los galanes actuales de la televisión colombiana. Ahora que está al aire como Pedrito Coral, en Pedro el escamoso, más escamoso que nunca, sus seguidores quieren profundizar en sus inicios, su carrera, su familia y por supuesto, su vida personal y sentimental.

El barranquillero siempre ha sido enfático en no tocar este último aspecto en las entrevistas. Las veces que Revista Vea lo ha entrevistado, de forma muy amable explica que prefiere guardarse esto para sí mismo y exponer solamente lo que tiene que ver con lo profesional. Hace un tiempo, Carlos ocupó la portada de Vea y aceptó contestar algunos interrogantes.

Nos contó que en efecto, lleva una buena relación, y que “claro que en un futuro me veo casado y todo, pero digamos que vivo mi relación normal, día a día”, confesó hace casi cuatro cuando le preguntamos sobre si le sonaba la idea de ser padre, también contó que ella aunque no es del medio en ocasiones le ayuda. “A veces le cuento, ella me apoya, me ayuda a pasar letra. Ella no es del medio, es administradora, entonces la actuación no es un tema que la toque, pero entiende perfectamente. Como te digo es un asunto de tolerancia y comprensión, ella me entiende y yo la entiendo”.

Natalia Castro y Joanna Castro Fotografía por: Premios Platino

En ese momento nos reveló de qué disfrutaban juntos: “Nos encanta comer rico, ir a un buen restaurante, una buena charla, una obra de teatro, con eso soy feliz”.

Carlos Torres encontró a su pareja perfecta en una bella emprendedora

La afortunada es Johana Castro una hermosa y exitosa emprendedora de productos saludables que lo acompaña de vez en cuando a los eventos a los que acude el actor.

Johana y Carlos se habrían convertido en padres hace unos dos años y tendrían un hermoso bebé. De este aspecto, Torres tampoco habla. “Ya sabes que no me gusta hablar de mi vida personal”, respondió recientemente a Vea cuando se le indagó por este nuevo rol.

Torres también se refirió a lo complejo que son las relaciones en cualquier ámbito y la necesidad de trabajar en ellas. “Yo creo que ninguna relación es fácil, lo más difícil de nosotros como actores es que estamos expuesto, pero todas las relaciones son difíciles. El hecho de ser actor no creo que la complique. Hay trabajos donde las personas tienen que viajar todo el tiempo, un mánager, un futbolista o un médico que tiene horarios difíciles. Las relaciones funcionan donde hay empatía, funciona o no funcionan sin importar qué hagan, no es un tema del trabajo ni de la profesión, el asunto es tener tolerancia, paciencia, de eso se trata una relación…”

Aunque no es oficial, hay quienes dicen que Carlos y Johana ya se casaron pero prefirieron una celebración íntima a la que acudieron solo unos pocos familiares. De momento, el actor reside en Miami donde graba la serie de Telemundo Sed de venganza, donde comparte set con otros colombianos como Miguel Varoni y María Eugenia Arboleda.

