Ella es la actriz que fue esposa de Roberto Cano y también estuvo en ‘MasterChef’

El pasado martes 18 de junio, el canal RCN estrenó una nueva temporada de MasterChef Celebrity, tras el final de La casa de los famosos. Los fogones de la cocina más famosa del mundo se volvieron a encender y los participantes ya han podido demostrar sus dotes para la culinaria.

Ellos son los 22 participantes de 'MasterChef Celebrity Colombia' 2024. Fotografía por: El Espectador

La famosa en ganar el primer pin de inmunidad fue Paola Rey, luego de enfrentar el primer reto donde tenían que hacer un brazo de reina. La actriz cautivó el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

Roberto Cano fue esposo de Carolina Acevedo

Uno de los participantes de esta edición es el actor Roberto Cano, reconocido por su participación en producciones como Pequeños gigantes, La viuda de blanco, Francisco el matemático, Hasta que la plata nos separe, ¿Dónde está Elisa?, La esclava blanca, Las Villamizar, entre otras.

Así como su área profesional, su vida privada también ha generado gran interés en sus seguidores. El actor estuvo casado con Carolina Acevedo, ganadora de MasterChef Celebrity 2023.

Su historia de amor comenzó cuando grababan Pobre Pablo, donde interpretaban a Pablo Herminio Guerrero y María Alcalá. Su amor superó la ficción y pasó a la realidad. En una entrevista con el programa AutoStar TV, la actriz contó que fue al terminar las grabaciones de la producción que el actor le pidió matrimonio.

“Me enamoré de mi protagonista, que era absolutamente divino, fue un príncipe azul, pero después me desenamoré también… y nos separamos. Duramos un año y cinco días casados; muy poquito”, dijo.

¿Por qué Roberto Cano y Carolina Acevedo se separaron?

El actor también entregó su versión en una oportunidad en diálogo con el periodista Omar Vásquez. “Llevaba como un año y medio de casado, más o menos. Se nos acabó el amor, pero bien. Las separaciones nunca son fáciles, eso es como una corrida de piso donde todo se desestabiliza y luego todo se estabiliza. Ya la relación con Carolina Acevedo un año después era como antes de ser novios, ya éramos amigos, todo bien (...) Las tusas son duras, las vivo, las siento, las digiero, y salgo de eso, porque si no se enloquece uno pensando en si volverá o no. Lo mejor es sufrirla, soltar, dejar ir”, contó.

Por medio de un Instagram Live, la actriz agregó: “Me dicen: ‘Por intensa se terminó tu matrimonio con Roberto’. No, por intensa no. ¿Te parece que soy intensa? Bueno. Yo realmente duermo conectada a la pared. Eso es lo que pasa, que tengo demasiada energía. No, por eso no se terminó mi matrimonio con Roberto. Imagínate que me casé a los 20 años con Cano, estaba muy chiquita. Y el amor se acabó”, reveló.