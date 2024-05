Ella es Johanna Bonilla, otra supuesta hija no reconocida de Diomedes Díaz

Aunque Diomedes Díaz dejó un legado que ha trascendido de generación en generación gracias a sus más de 30 álbumes y sus numerosas canciones que se convirtieron en éxitos, su vida también estuvo rodeada de polémicas por mujeres, drogas, alcohol y hasta un asesinato.

Diomedes Díaz

¿Cuántos hijos tuvo Diomedes Díaz?

A la muerte de Diomedes Díaz, se hizo pública la existencia de varios hijos no reconocidos. Inicialmente, se creía que eran 21, pero con el tiempo, la cifra aumentó. Su hijo Elder Dayán, también cantante de vallenato, reveló que la cantidad de hijos no reconocidos había llegado a 26. Estos hijos, aunque no tuvieron la oportunidad de ser oficialmente reconocidos por su padre, también forman parte de su legado.

¿Quién es Johanna Bonilla, supuesta hija no reconocida de Diomedes Díaz?

En el 2015, dos años después de la muerte del intérprete de Mi primera cana, apareció una mujer llamada Johanna Bonilla quien aseguró ante las cámaras de La Red, que, supuestamente, también era hija del cantante.

En diálogo con el periodista Carlos Vargas, la mujer, quien para ese momento tenía 36 años, afirmó que se enteró que era otra heredera del artista cuando cumplió su mayoría de edad. “Me enteré cuando tenía 19 años por mi mamá, cuando conocí por casualidad en Barranquilla a uno de mis hermanos y pues ella al escuchar que me había conocido con uno de los hijos de Diomedes no tuvo más que decirme que cuidado que él era mi hermano, que yo era hija de Diomedes Díaz”.

Su acercamiento con uno de sus hermanos hizo que su mamá se alarmara. “Para mí enterarme después de 19 años que tenía un papá, y era el papá. Yo le decía a mi mamá que por qué no quería que me acercara a ellos y ella me decía ‘no, dónde lo conociste’, ella no se imaginaba que uno tan lejos podría estar tan cerca de ellos en algún momento”.

¿Johanna Bonilla conoció a Diomedes Díaz?

Luego de enterarse de sus raíces, Johanna Bonilla quiso conocer personalmente a su papá, pero lamentablemente no fue posible. “En ese momento ocurrió el problema de él con lo de Doris Adriana Niño. Yo tenía la curiosidad de saber qué le pasó, dónde está, está bien, que no lo fueran a coger preso, en el fondo siempre estuve pendiente de todo lo que le rodeaba y todo lo que le sucedía. Hay conmigo un grupo como de 10, tengo entendido, en un proceso con abogados que se están encargando de realizar las pruebas de ADN a todos. Mi papá no me conoció personalmente, pero como yo fui a Valledupar en varias oportunidades a conocer a mi familia, a mi tío Elver, a mi abuela, pero él me dijo que no me podía atender y es cuando me manda para donde Patricia Acosta”, contó.

Sobre cómo su mamá se conoció con Diomedes, contó que fue después de una presentación del artista. “Tenía mis sospechas porque mi mamá me decía que había tenido algo, una amistad, que eran amigos. Ella andaba con mi papá, para un toque para un 6 de reyes, se fue con él, pero cuando se enteró que andaba con más mujeres se le partió el corazón. Ahí quedó embarazada”.

Finalmente, la mujer aclaró que no buscaba nada más que llevar el apellido de su padre portar con orgullo el legado que él dejó. “Para mí el único interés es llevar con orgullo el apellido Díaz, por todo el legado que él dejó, porque eso fue una huella imborrable. Para mí la mayor herencia que tengo de él es la humildad porque lo poco que lo conocí por medio de otras personas, me identifico mucho con él. Soy trabajadora, desinteresada, porque mi papá no era apegado a las cosas”.