Elizabeth Loaiza vivió angustioso momento con su hija: “pensé que iba a morirse”

En su cuenta de Instagram, Elizabeth Loaiza tiene 2 millones de seguidores. Allí, publica contenido relacionado con su faceta de modelo, pero también, en su feed se destacan fotos y videos compartiendo con su familia, su pareja Juan Pablo Benavides y sus hijas Ana Sofía y Mía, quien se ha convertido en toda una celebridad.

La pequeña ha cautivado las redes sociales con su ternura e inteligencia. Loaiza publica los avances que la niña de dos años ha tenido con el paso de los niños: habla muy bien, nada, baila, pinta y hace otro tipo de actividades que, para su edad, son muy avanzadas.

¿Qué le pasó a la hija de Elizabeth Loaiza?

Ayer, en horas de la noche, la también presentadora hizo una publicación que preocupó y alarmó a sus seguidores. Según lo que contó, Mía, su hija menor, se enfermó de gripe, con los días su salud se complicó, al punto que, por un momento, Loaiza pensó que la niña tendría un desenlace fatal.

“Pensé que mi hija iba a morirse de la tos. Mía lleva enferma varios días. Le empezó una gripa después de ponerle 2 vacunas (siempre la vuelven nada 👎 a pesar de que le ponemos las acelulares), le dio también fiebre durante 2 días y pues no nos habíamos dado cuenta de que le estaba saliendo una muela. Así que se le juntó todo al mismo tiempo”, se lee al comienzo del post que ya cuenta con más de 10 mi likes.

Elizabeth contó que, debido a la tos, en una noche la niña intentó ahogarse. Afortunadamente reaccionaron a tiempo y, actualmente, la niña se encuentra mejor de salud.

No obstante, el angustioso momento que vivió junto a su esposo por la salud de su hija generó gran preocupación. Por esa razón, que aprovechó para pedirle a sus seguidores algunas recomendaciones que puedan servirle para que la niña se termine de recuperar: “La verdad el día que le empezó la tos, en la noche, la sentí ahogarse. Me dio por zarandearla para que llorara y pudiera tomar aire porque literal se estaba ahogando. Ya no tiene mocos, ya no tiene fiebre 🤒 pero, le quedó la tos. Le estoy dando una cucharadita de miel 🍯 cada dos horas y mucha agua de panela con limón. Nada frío ❄️, nada de piscina y cero viento. Estamos orando para que se recupere pronto. 🙏♥️, es horrible ver a los hijos así. Recomendaciones por favor”.