Elizabeth Gutiérrez habría vuelto a la casa de William Levy, su ex. Hay pruebas

Tal vez no existe ninguna otra pareja del entretenimiento latino tan persistente y al mismo tiempo, contradictoria como la compuesta por William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Los actores, que se conocieron hace más de 20 años en el reality Protagonistas de novela, que realizó en ese entonces Telemundo, conformaron un hogar donde tuvieron dos hijos, Alexánder, hoy de 18 años, y Kailey, de 14.

Las infidelidade de parte de él, generalmente con actrices con las que compartió set, fueron el detonante para las rupturas que hubo. Sin embargo a medida que el fulgor de las novelas pasaba, William regresaba a los brazos de Elizabeth, la madre de sus hijos.

Willim Levy y Elizabeth Gutiérrez se reconciliarían por séptima vez

En todas las oportunidades, Elizabeth regresaba con el amor de su vida y lo defendía. Sin embargo, este 2024 pareció distinto, pues por primera vez la actriz de origen mexicano, concedió una entrevista donde habló abiertamente de que no volvería con William, se refirió al sufrimiento que le ocasionó y que era hora de ponerse ella en primer lugar.

A William esto no pareció haberle gustado y advirtió que no le perdonaría, a William, sus declaraciones y especificó que había dado todo por los suyos.

Parecía que en esta ocasión no habría lugar a reconciliación, sin embargo, lo inesperado ha sucedido. Todo comenzó hace pocas semanas cuando Elizabeth pareció arrepentirse de los señalamientos que hizo y salió a defender a su ex con un emotivo pos donde además reveló que seguía amándolo. Los cibernautas la atacaron por estar queriendo volver con él y le reprocharon no tener dignidad.

Ahora según el programa ‘Siéntese quien pueda’ de Univisión, hay imágenes que evidencian que Elizabeth habría vuelto a la casa que compartía con el actor.

Elizabeth estaría en casa de WIlliam Levy en Florida y él en Italia

Se sabía que Elizabeth estaba viviendo en el apartamento de una amiga, junto a su hija, mientras encontraba otro lugar, sin embargo, parece que ha dejado el lugar de la conocida y ha vuelto a la casa del actor. Las imágenes serían un video donde se ve a la actriz a bordo de un carro saliendo del lugar y corresponderían al pasado domingo 25 de agosto cuando William, quien ahora está en Italia, aún estaría en su casa y la pareja se habría vuelto a ver.

Anteriormente, revista Vea había establecido por una fuente cercana a ella, que Elizabeth habría entrado en una especie de quebrantamiento o depresión por tener que dejar la vida que había dejado atrás y querría darle una nueva oportunidad a la convivencia en familia.

De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado. William estará en Italia durante casi 10 semanas rodando una película. A su regreso, se confirmará si en efecto han vuelto o si Elizabeth está en la casa solo en su ausencia.

