Elianis Garrido reveló los secretos de su historia de amor con Álvaro Navarro

Elianis Garrido es una presentadora y actriz cuya vida íntima es de interés para millones de personas, a quienes sorprendió en julio de 2022 al contraer matrimonio con el empresario Álvaro Navarro.

Y aunque la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele es una figura pública, son escasos los detalles que se conocen de la relación que tiene con su esposo.

Elianis Garrido y su esposo Álvaro Navarro. Fotografía por: Instagram

La historia de amor de Elianis Garrido y Álvaro Navarro

En su entrevista con La sala de Laura Acuña, la barranquillera se animó a contar algunos secretos de su vida marital, luego de un año y medio de casada.

“Es mi polo a tierra, es un hombre muy centrado, muy organizado y muy disciplinado, pero con el corazón muy noble y adora los animales. Es un hombre que tiene temor de Dios, que tiene a su familia como prioridad y es exclusivo con sus amigos (...) Encontrar una persona que te quiera como tú eres y que no pretenda cambiarte, es valioso. Él ama mi proceso”, mencionó la también bailarina y empresaria.

No te pierdas: Epa Colombia reveló fotografías del donante de su bebé, ¿Quién es y cómo luce?

“La vida me lo puso en el camino cuando yo no quería nada. Venía de una ruptura dolorosa, me habían roto el corazón como nunca en la vida y tome lo suyo. Me lo tropecé sin expectativa y me dejé llevar, entonces a los 5 meses ya estaba comprometida y luego, a los dos meses, casada. Llevamos año y medio de matrimonio y ha sido un gran socio de vida, me ha dado mucha tranquilidad y mucha paz. Mi casa es mi lugar favorito”, concluyó Elianis Garrido sobre su relación con Álvaro Navarro.

El exnovio de Elianis Garrido

Antes de estar con el empresario Álvaro Navarro, la atlanticense tuvo una relación junto al cantante Anddy Caicedo, con quien terminó a comienzos de 2022 luego de cinco años de romance. No obstante, hasta junio de 2023 se conocieron las razones por las que esta historia de amor llegó a su final.

La encargada de confesar toda la verdad fue la propia Garrido. Lo hizo en medio de una entrevista que brindó para el programa de YouTube de la periodista española Eva Rey.

“Yo lo amé con todos mis huesos, con toda mi alma, y lo adoré y le agradezco mucho. Es que nunca hubo un quiebre, nunca hubo un insulto, no hubo una infidelidad descarada, pues, y en últimas, nuestra ruptura se dio de a poquito. El día que tomamos la decisión, ya habíamos pasado el duelo”, expresó la presentadora de Lo sé todo, programa de entretenimiento del Canal 1.

Te puede interesar: ¿Clara Chía y Gerard Piqué esperan a su primer hijo? Estas fotos encienden los rumores

A pesar de haber separado sus caminos y de no ser amigos, Elianis Garrido recuerda a Anddy Caicedo con un cariño especial por todo el tiempo que pasaron juntos: “Yo lo adoraré con mi corazón y lo único que deseo es su felicidad. Lo admiro como artista y nada me haría más feliz que él fuera súper feliz. Si lo veo en la calle —y él también me lo dice— no dudaré en abrazarlo. No somos amigos, eso sería imposible, pero adoro a su familia y hay un amorcito por ellos. Yo creo que con casi todos mis ex hay un recuerdo lindo”.