Elianis Garrido reveló dura noticia sobre su maternidad: “lo aceptaré con amor”

Elianis Garrido no solo es una de las presentadoras más queridas del país, sino también, una de las actrices más admiradas. En su paso por la televisión, ha hecho importantes papeles en producciones como Diomedes, el cacique de la junta, Sala de urgencias, Hermanitas Calle, La ley del corazón, Los Morales, Sin senos sí hay paraíso, El final del paraíso, entre otras.

Te puede interesar: Elianis Garrido defendió a Laura Acuña por bailar como Shakira: “no juzgues”

Elianis Garrido. Fotografía por: Instagram

Elianis Garrido tuvo cáncer

Hace unas semanas, la expresentadora de Lo sé todo fue invitada al programa La sala de Laura Acuña, donde reveló algunos detalles de su vida profesional y privada.

Allí, reveló, por primera vez, que hace unos años luchó contra el cáncer de ovario, un momento muy difícil para ella. “Me operaron de un ovario, debido a una situación muy adversa y luego enfrenté un tratamiento muy agresivo, lo que afectó mi otro ovario. Tuve una masa maligna. Nunca antes había hablado de esto, pero ocurrió en 2015, después del ‘reality’. Fue muy difícil, tenía 27 años y perdí mucho peso”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, se refirió a todas las críticas que recibió en su momento por su estado físico, pues para muchos, estaba muy delgada. “Los medios de comunicación me criticaban, diciendo que estaba flaca, loca, mientras yo tomaba yodo para evitar la quimioterapia. Fue un proceso doloroso y difícil, pero cinco años después quedé libre de todo”.

¿Elianis Garrido no puede ser mamá?

En medio de su lucha contra el cáncer, la actriz reveló que recibió una dura noticia, respecto a sus deseos de convertirse en madre. De acuerdo con lo que dijo, los médicos le aseguraron que, debido a la masa maligna, su ovario perdió la capacidad de producir óvulos, por lo que sus planes de quedar en embarazo se han visto afectados.

La noticia no ha sido fácil para ella, sin embargo, aseguró que ha aceptado los planes de Dios, confiando en que aceptará lo que sea que ocurra. “A mí me operaron a tiempo, pero con el tratamiento de yodo la producción de óvulos quedó nula en ese ovario, pero la última palabra la tiene Dios. Si Dios desea que yo sea mamá, así va a pasar. Si no está en sus planes, lo aceptaré con amor. Quizá la misión mía en el mundo sea otra”.

Vea también: Así luce hoy Pedro Falla, exparticipante del ‘Desafío’ y actor de ‘Tu voz estéreo’

Afortunadamente, la actriz ya superó el cáncer y actualmente se encuentra casada con el empresario Álvaro Navarro, de quien se ha mostrado muy enamorada y con muchos planes a futuro. Por ahora, está enfocada en sus proyectos personales y profesionales, sus seguidores esperan volverla a ver en un nuevo proyecto televisivo.