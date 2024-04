Elianis Garrido reveló cómo superó sus tusas con un particular método

Para Elianis Garrido, el baile es lo natural, está con ella desde que era una niña. Por eso, desde que tiene memoria ha hecho parte de comparsas, grupos y bailó en eventos, escuelas, fiestas folclóricas y con orquestas; incluso también ha sido maestra e impartido clases. Pero también sabe que no todos tiene esa soltura para el movimiento al ritmo de la música, por el contrario, tiene claro que hay muchos que desearían bailar, pero no se sienten capaces o cómodos, y les gustaría explorar esa habilidad.

Pensando en ellos y en los dolores del alma que cada ser humano tiene, la actriz destinó la mayor parte de los ahorros a un salón, no escuela ni academia, pues no tiene la obligatoriedad de un pensum, donde quiere evidenciar que bailar es la mejor terapia para todo y ella es el ejemplo más palpable. “Todas mis rupturas amorosas las he sanado en una pista o un salón de baile y no me refiero a una discoteca, sino a bailar”. El salón se llama Dance World Studio by Elianis Garrido.

“EL BAILE HA SIDO MI RESGUARDO”, Elianis Garrido

Para Elianis, esta disciplina es un bálsamo de vida. “Siempre he creído que el arte y el deporte más que un salvavidas son definitivamente una opción maravillosa para alejar a niños y jóvenes de drogas o delincuencia. Ha sido el resguardo mío y de amigos que me he encontrado en este camino…Si no hubiera estado en los grupos en los que estuve, no sería la persona que soy hoy. La danza me ha enseñado la disciplina, la resiliencia, el respeto por los procesos y ha estado en mi vida desde niña”, confiesa Garrido, que cuando enfrentó su proceso oncológico en el 2015 también se vio fortalecida cuando bailaba. “Muchos lo vemos como terapia, un refugio, que nos ayuda a sostenernos en un mundo difícil y no hablo del artístico, sino de la vida en general”.

Esto según la actriz avalado por la ciencia. “Tiene una explicación científica y son las hormonas que liberamos en nuestro cerebro cuando estamos en la actividad física, pero si va acompañada con música y con un trabajo corporal, también vamos a estar desconectados y concentrados en el momento”.

Elianis tiene dentro de sus inscritos a personas de todas las edades que simplemente desean bailar. “Cuando tú vas a un estudio como este, liberas estrés, ansiedad o tratar de drenar la energía, te va a permitir concentrarte, sin pensar en el objetivo académico que se tiene en una escuela. Somos un sitio para que la gente libere estrés en medio del baile”.

El baile ha levantado a Elianis Garrido de sus tusas

“En épocas difíciles como las rupturas amorosas, me encerré en un estudio a drenar para evitar en alcohol en drogas, para evitar hacer en malos hábitos alimenticios o incluso poder mejorar mi problema con el insomnio. Desde que yo dejé las medicinas, la forma en la que he podido recuperar la calidad de mi sueño es con el baile”.

La actriz también recordó que recién salió de ‘Protagonistas de novela’, el baile fue su sustento y la posibilidad de pagar sus estudios de actuación en Bogotá, pues fue maestra de danza.

