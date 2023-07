Elianis Garrido recordó la muerte de su mejor amiga: “la estaban amenazando”

Hace unos días, la actriz y presentadora Elianis Garrido abrió su corazón en una entrevista con Eva Rey, para su programa Desnúdate con Eva. Durante la charla, que duró un poco más de 20 minutos, la conductora de Lo sé todo se desahogó y contó varios detalles de su vida.

¿Qué le pasó a la mejor amiga de Elianis Garrido?

Una de las pérdidas más duras de su vida no ha sido precisamente su ruptura con Anddy Caicedo, sino la muerte de su mejor amiga. En el 2020, en pleno pico de la pandemia por el covid-19, la mujer, de quien se desconoce su identidad, acabó con su vida, dejándole un gran vacío y una profunda tristeza a la presentadora Elianis Garrido.

“Tenía 27 años, se colgó. Se hizo una deuda muy agresiva, como de 500 millones de pesos y se le juntaron las crisis, con su pareja que se iba a casar y ya él decidió que no se casaba, con el negocio, tenía muchos empleados y no quería dejarlos sin trabajo, y se metió en unas deudas con las que no podía y bien dice mi abuela que uno no puede ponerse aretes si no puede con las orejas. Se metió con una gente que no es buena que le prestó plata con un interés muy alto, la estaban amenazando y encima tomó un gran riesgo trayendo unos containers de tapabocas y la Dian se los retuvo y no se los entregaron y empezó a tener alucinaciones y episodios que para mí son esquizofrenia. Estaba tomando pastillas para dormir”, contó con mucha nostalgia.

Elianis reveló que la depresión fue el motivo por el cual su mejor amiga decidió acabar con su vida. “Tuvo un intento antes, la familia la detuvo y 11 días después, estando sola, lo hizo. El día que lo hizo habíamos hablado hasta la 1 de la mañana, habíamos jugado ‘Parchis’. Yo me acosté a dormir con una pepa y a las 7 sonó mi despertador, yo dije ‘ay, una horita más’ y me rendí. Cuando me desperté a las 9 de la mañana, cosa que nunca pasa, tenía 3 llamadas perdidas de ella y la empecé a llamar y no me contestó y a las 10 de la mañana me llamó mi mejor amigo a decirme que la habían encontrado”.

Por depresión, amiga de Elianis Garrido se quitó la vida

Una vez conoció la noticia, la presentadora entró en una crisis muy fuerte de tristeza, sumado a que por esos días, ella también estaba atravesando una dura situación sentimental. “Fue un choque muy hij*****. Una semana entera que no me paré de la cama ni a bañarme pensando en si hubiera contestado, pero ella tenía eso en su cabeza, pensaba esa idea, que era su salida. Supe que llamó a dos personas más. Leí y releí muchas veces sus últimos mensajes, porque yo estaba pasando por un momento difícil sentimentalmente y ella me mandaba salmos, canciones cristianas, casi todos los días. Era esa amiga que te da aliento”, aseguró.

Finalmente, aprovechó para mencionar que no siempre las personas que están en depresión lo demuestran, sino que, por el contrario, aparentan estar muy tranquilas. “La depresión no siempre se viste de tristeza y de lágrimas. Hay gente fuerte que es líder en casa, los negocios, las empresas y que ante el primer fracaso no saben cómo lidiar con él”.