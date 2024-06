El presentador de ‘Buen Día Colombia’ que perdió un hijo: “fue muy duro”

Buen Día Colombia, el programa matutino de RCN Televisión, es presentado por Ana Karina Soto, Violeta Bergonzi, Viena Ruiz, Orlando Liñán, Andrés López, George Pinzón y Luchito Humor, quienes todos los días alegran las mañanas de los televidentes con sus ocurrencias.

‘Buen día Colombia'. Fotografía por: Instagram Buen Día Colombia

¿Qué le pasó al humorista Luchito Humor, presentador de ‘Buen Día Colombia’?

Hace unos años, el presentador sufrió la dura pérdida de su primer hijo. Así lo contó en una entrevista pasada con Adriana Bustos. De acuerdo con su conmovedor relato, en el que no pudo evitar las lágrimas, su esposa tuvo un cuadro de preeclampsia que hizo que perdiera su bebé:

“Lo esperábamos, todo estaba bien hasta que un día fuimos y ya no estaba bien, entonces fue muy duro. Hace cinco años fue la perdida y ya luego lo intentamos porque había que esperar como dos años para que médicamente hubiera opciones, porque fue por preeclampsia prematura y ya cuando nos dijeron que se podía, pero había riesgo igual lo intentamos”, contó.

Por un momento, Luchito Humor y su esposa perdieron la ilusión de convertirse en padres; sin embargo, tiempo después llegó un nuevo bebé a su hogar.

“Teníamos miedo del proceso porque era algo que podía repetirse, pero a los 5 meses se fue la preeclampsia y nació. El día que lo tuve en mis brazos vivo fue genial y nos lo hemos gozado cada día, así llegue cansado, disfrutamos la vida”, añadió.

El humorista se refirió también a la llegada de su hijo Gabriel: “él fue una lucha médica, gracias a Dios salió perfecto todo, no llena el vacío de nuestro primer hijo, pero fue una recompensa de años... Ese es mi quiebre, la familia. Mi prioridad es él y mi esposa”, dijo entre lágrimas.

Aunque sus seguidores están acostumbrados a verlo siempre feliz y haciendo reír a su público, esa conmovedora entrevista estremeció a muchos. “Qué paradoja... Ustedes no se imaginan lo que yo me he reído con “Luchito”... Y ahora, no se imaginan lo que he llorado”, “Luchito qué gran hombre eres, que valiente y fuerte eres. Qué gran ejemplo de vida”, “cuando pensábamos que todo en la vida era bonito en la vida de LUCHITO conocemos la verdadera historia de todo lo que sufrió”, comentaron algunos internautas.

Finalmente, el presentador de Buen Día Colombia reveló que su familia siempre será lo más importante de su vida. “Debido a esa pérdida he valorado la familia, porque nunca la tuve, entendí que ahora sí tengo una familia. Yo solo vivo para eso, me gozo la vida cada segundo, trabajando, viajando, pero mi tiempo es para ellos”.