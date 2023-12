El padre Torvic de El Desafío, busca recursos y vende vinos en esta Navidad

Aunque el padre Torvic, sacerdote valluno que participó en El Desafío The Box en el 2022, no ganó el formato de Caracol si se convirtió en una figura pública que sigue llamando la atención. Después de salir del reality, el padre retomó sus labores de sacerdote que incluyen apoyar a comunidades vulnerables, dar misa y por supuesto, confesar a sus feligreses. Lo anterior lo combina con su pasión por el deporte que le permite estar en forma con la práctica de distintas disciplinas.

Volviendo al día a día del padre, Vea habló con él y reveló cómo le ha ido con un emprendimiento en el que debutó hace pocas semanas: su propio vino, que sirve como aperitivo o para consagrar.

Exparticipante de El Desafío comenzó a hacer vino luego de entrevista

El padre, que tuvo la idea de elaborar su propio producto luego de una entrevista con Día a Día donde Carolina Cruz le preguntó a qué se iba a dedicar y él resolvió que, sabiendo cómo es la preparación del vino, lo intentaría, ha tenido especial aceptación en esta época del año ,ya que las anchetas se vuelven un detalle que muchas familias dan y generalmente, incluyen un vino. “Normalmente para Navidad las empresas me piden para las anchetas de sus trabajadores. Si ha habido mucho más trabajo por ello”.

EL padre, cuyo nombre de pila es Víctor Hugo Gaviria, y quien tiene 33 años está en el servicio pastoral desde los 20 años, cuando entró en el seminario donde recibió formación en filosofía y teología, contó cómo comenzó en el proceso de la elaboración de este producto de la uva.

“Una vez llego a casa le manifiesto a mi hermano Cristian lo sucedido (En Día a Día) y le dije:´ hermano la vamos a romper haciendo vinos jajaja´; a lo que respondió: ´de una´. Mi familia siempre ha apoyado todos mis proyectos. Ellos son parte vital en la toma de mis decisiones”.

Así mismo detalló que no necesitó una gran capital para arrancar. “Inicié con una producción un poco pequeña, por tal motivo no demandó mucha inversión económica, además siempre he sido una persona de ahorrar gracias a que mamá me enseñó porque en la vida se presenta infortunios y siempre es importante tener una base para una emergencia y las mismas prioridades”, dijo refiriéndose a su madre quien hace poco falleció a causa de un agresivo cáncer.

¿En qué invierte las ganancias del vino el padre de El Desafío?

El padre tiene claro que las ganancias del vino sobre para contribuir a las obras sociales que desarrolla y a su parroquia misma, ubicada en Tuluá.

“Mi sueño para materializar es que con los recursos de recaudo pueda suplir no solo mis necesidades sino mis proyectos con los chicos del Valle de Cauca, en la prevención de las drogas y en sacarlos de la calle y brindarles nuevas y buenas posibilidades para salir adelante. En este momento, por falta de recursos en Tuluá que es mi parroquia, me he visto casi que impedido de trabajar en estos temas por eso parte de mis esperanzas las tengo en el vino”.

Al tiempo que aprovecha la buena temporada que significa la Navidad para el negocio, desea fortalecerse en esta industria enseñando las bondades del vino. “Generar la cultura del vino en nuestro país y dar a conocer las propiedades tan enriquecedoras que este nos ofrece. Así mismo, destacar el mensaje de catequesis que este lleva, enseñar que el vino no hace parte de una forma para alcoholizarse sino un digestivo y aperitivo para acompañar una buena cena. Es importante educar siempre, un buen vino es casi que sinónimo de departir en familia y con las personas que amamos, con control y moderación, como debe ser todo en la vida”.

EL padre sueña con que su vino crezca de tal manera dentro de la industria que en un tiempo pueda ser reconocido como uno de los mejores que se elabora artesanalmente. “Todo lo pongo en mano de Dios”, puntualizó.

