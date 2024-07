El padre ‘Chucho’ se va de Colombia por amenazas. ¿En qué trabajará en EE UU?

Jesús Hernán Orjuela tal vez no es un nombre que diga mucho a los televidentes colombianos, pero su apelativo ‘El Padre Chucho’ si lo identifica como uno de los personajes más reconocidos de la iglesia católica, que hizo una carrera en los medios.

El padre Chucho que tuvo su propio espacio en RCN sigue en la memoria de los colombianos y es el consejero espiritual de varias personalidades. Ahora vuelve a ser noticia tras declarar que su salida de Colombia es inminente.

EL sacerdote reveló a La red viral que ha recibido amenazas y desea conservar su vida, es es la razón por la que se marcha. “Prefiero callar y soltar mi tierra como la han soltado muchos…”, comenzó diciendo el religioso que detalló que su mensaje no siempre agrada a otros.

“Hablar de Dios y llevar un mensaje a la persona que lo necesita pareciera que lo bueno hoy es malo y lo malo, bueno. Todo lo que hable de virtud de familia, de bienestar parece que incomoda, anunciar el evangelio incomoda”, mencionó el religioso que aclaró que no tiene miedo, pero cree que su vida es útil y por eso desea cuidarla.

El padre Chucho ha sufrido la violencia en su familia

“No me voy por miedo, me voy para proteger mi vida; las amenazas me obligaron a salir. Mis declaraciones, aunque sacadas de contexto, aumentaron estas amenazas. Es triste que en nuestro país hemos vivido en guerra; a mi abuelo lo mataron en esta guerra de muchos años”, explicó Orjuela al programa.

“No le tengo miedo a entregar la vida por la de otros, pero sí quiero cuidar mi vida para llevar vida a los demás”, enfatizó, luego detalló que ya tiene todos los documentos que necesita para vivir legalmente en Estados Unidos, el lugar que ahora será su hogar. “Ya tengo mi social security, puedo trabajar. Se me abre la posibilidad de ir a trabajar allí”

¿En qué trabajará el Padre Chucho en Estados Unidos?

El religioso anticipó que ya está siendo requerido en el extranjero y que allí continuara con su vida pastoral . “Agradezco a los americanos que nos reciben el mensaje, la palabra y al gobierno de Estados Unidos por concederme una visa de residencia. Dios bendiga a los Estados Unidos que algunos desprecian. Amo mi patria, amo esta tierra, ami mi casa, pero como Jesús en el evangelio fue a su tierra y fue despreciado, así que debo ir a otro lugar… Jesús dice: ‘vamos a otro lugar’. .. Se me abre la posibilidad de trabajar con muchas comunidades que me esperan y tantos estados que dicen que los visite. Eso sí, jamás dejaré de ser sacerdote. Voy a trabajar por el reino, como sacerdote”, dijo el padre ‘Chucho’.

EL religioso ya ha comenzado lo que se puede denominar una avanzada y allí lo esperan para seguir: “He estado en Dallas, Washington, Kentucky y ahora voy en La Florida, y allí he recibido el amor de muchos hermanos de Nicaragua, Argentina, México, Uruguay y de pocos y amorosos colombianos. Lo hago por amor en el evangelio”.

