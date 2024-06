Él fue el padre de Gustavo Lorgia: era reconocido y lo inspiró a ser mago

Gustavo Lorgia Vanegas falleció este 14 de junio a los 73 años, tras padecer un shock medular y estar recluido varios días en una unidad de cuidados intensivos de la Clínica Marly, en Bogotá.

Con la muerte del famoso mago, algunos datos sobre su pasado volvieron a tomar relevancia entre la opinión pública. Por ejemplo, en redes sociales revivieron una entrevista en la que habló sobre su padre y el papel que desempeñó en su vida.

Después de 20 días hospitalizado, el mago colombiano Gustavo Lorgia falleció. Fanáticos que crecieron con sus trucos lamentaron la noticia. Fotografía por: Instagram

¿Quién era el papá de Gustavo Lorgia?

De acuerdo con lo expuesto por el famoso ilusionista en una charla que tuvo con Kienyke en marzo de 2021, la magia es una herencia de su abuelo, un hombre italiano que llegó a Colombia en el siglo XIX con algunos trucos bajo la manga. Sin embargo, solo “los tenía como pasatiempo” y se encargó de transmitirlos a su familia a modo de broma.

No te pierdas: Salió a la luz inesperado hallazgo sobre el crimen de Dr. Velásquez y su esposa

Fue así como Gustavo Lorgia Camacho, padre de Gustavo Lorgia Vanegas, vio en la magia y el ilusionismo la oportunidad para convertirse en una figura reconocida de la sociedad colombiana, y así ocurrió entre los años 40 y 70 del siglo XX.

“Siendo un niño de 5 años yo veía cómo mi papá me sacaba monedas de la oreja o de repente hacía aparecer caramelos. Y yo pensaba que mi papá era un mago de verdad y que los demás papás tenían otros poderes (...) Cuando yo tenía 15 años ya hacía trucos y comencé a trabajar en pequeñas fiestas infantiles, pero dije: ‘Yo como mago no me veo, quiero otra profesión’; entonces pensé en estudiar medicina”, agregó.

Puedes leer también: Jhonier Leal fue condenado por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y de su mamá

Finalmente, tras un congreso de magia al que asistió en Europa a la edad de 20 años, Gustavo Lorgia decidió que su vida estaría enfocada en la misma profesión de su padre y así fue hasta que su salud se lo permitió.

¿Qué es un shock medular, enfermedad de la que murió Gustavo Lorgia?

“Luego del shock medular que sufrió hace poco más de 15 días, hoy ha dejado de aferrarse a la vida y ha fallecido. No hay palabras para describir el dolor que nos causa su partida”, fue parte del mensaje que compartieron Gustavo y María Paula, hijos del reconocido mago, tras anunciar su muerte.

Desde entonces, algunas personas se preguntaron en redes qué es un shock medular y, según el portal MedPlus, es una condición médica grave que puede ocurrir después de una lesión en la médula espinal.

Dicha lesión puede provocar una interrupción temporal o permanente de las funciones nerviosas por debajo del nivel de la lesión, lo que resulta en la pérdida de reflejos, movimiento voluntario, sensaciones y la capacidad de controlar funciones autónomas como la respiración y la presión arterial.