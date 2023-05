Juan Pablo Ángel es un reconocido exfutbolista colombiano, quien debutó en el Atlético Nacional en 1993 hasta 1997. Con ese equipo acumuló 58 goles. Luego hizo parte de River Plate, con quien marcó 24 goles. También estuvo en el Aston Villa de Inglaterra y en Red Bull de Nueva York.

¿Cuántos hijos tuvo Juan Pablo Ángel?

Juan Pablo tiene tres hijos: Gerónimo, Tomás y Pascual. Los dos últimos también heredaron el talento de su padre pues al igual que él, también quieren triunfar en el fútbol. El veterano del fútbol ha compartido en sus redes sociales el orgullo que siente de haberles transmitido a sus herederos esa pasión.

¿Quién es Tomás, hijo de Juan Pablo Ángel que debuta en la Selección Colombia?

Por estos días es noticia la felicitación que Juan Pablo Ángel le dio a su hijo Tomás por el gol que hizo con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Argentina 2023.

El hijo de Juan Pablo ha sido uno de los jugadores más destacados del combinado nacional y eso ha sido un gran motivo de orgullo para el exfutbolista. A Tomás también le gustaría vestir la camiseta del River Plate así como lo hizo su padre. En entrevista con TyC Sports, dijo: “tengo mi sueño claro, es la Premier, quiero llegar allá. Adoro Arsenal, ese es mi sueño, poder jugar allá. Me encanta River, esta ciudad transmite una pasión por el fútbol... se me erizó la piel cuando llegué acá. Es algo raro, nunca lo había sentido, es un país futbolero que tiene mucho amor por este deporte. Si puedo jugar en River lo dirá el tiempo, pero que me encanta River me encanta”.

Tomás Ángel nació el 20 de febrero del 2003 en Medellín, tiene 20 años y se ha destacado como centro delantero. Mide 1,74 metros, es zurdo y, además, tiene nacionalidad inglesa. Juega en Atlético Nacional donde debutó en el 2021. Fue capitán de la Selección Colombia Sub-19 y este miércoles fue el encargado de anotar el gol ante Japón que firmó la clasificación del equipo a octavos de final en el Mundial Sub-20.

El joven jugador ha expresado la importancia de hacer su carrera con su propio nombre y esfuerzo y no porque es el hijo de Juan Pablo Ángel. “Es un logro para mí poder ir alejando el nombre de mi papá. Es mi carrera, mi meta y mis objetivos. Eso es día tras día y partido tras partido. No soy el jugador que él era y me pongo meta tras meta para mostrar lo que soy”.