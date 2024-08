Él es Sandro, el supuesto hijo no reconocido de Jota Mario ¿Se parecen?

Jota Mario Valencia Yepes falleció el 6 de junio de 2019 como consecuencia de un paro respiratorio. Desde entonces, comenzó a circular el rumor de que el famoso presentador no solo era padre de Simón y María José, sino que tenía otros hijos que alegaban su paternidad. Uno de ellos es Sandro Raúl Castro Cruz, quien compartió en su momento los detalles por los cuales está convencido de ser hijo del antioqueño.

Puedes leer también: Las fotos de Kai, hijo de Greeicy y Mike Bahía, que impactaron en redes sociales

María José y Simón son producto de la relación que Jota Mario Valencia tuvo junto a Marcela Abello, con quien estuvo casado por 13 años. Fotografía por: Instagram

¿Jota Mario tuvo hijo al que no reconoció?

Por medio de un video que grabó Sandro Raúl, y que compartió la Agencia de Periodismo Investigativo (API), este hombre comentó que vive en Bogotá y trabaja como personal de apoyo para las programadoras de televisión, así como brigadista de emergencias contra incendios en una empresa de eventos, logística y protocolo.

Sin embargo, lo más sorprendente del relato fue cuando el supuesto hijo de Jota Mario Valencia reveló sus orígenes: “Siempre he tenido las expectativas porque a mi señora madre de crianza, quien trabajaba como enfermera en la clínica Marly en el año 1974, una compañera le informó que estaban regalando un niño de pocas horas de nacido. Ella me recibió con mucho amor y cariño”.

Seguir leyendo: Daniela, nieta de Darío Gómez, contó la verdad sobre la muerte de su mamá

“Después de muchos años me entero de que una tía, hermana de mi madre de crianza, le informa que en un medio de comunicación de la radio escuchó una entrevista de Jota Mario Valencia en la que él informa que tuvo un desliz con una señora, que había tenido un varón y lo había regalado a una gran enfermera de la clínica Marly. Pasaron muchos años y mi señora madre me comentó de este relato con la hermana de ella (...) Yo siempre las expectativas de que él era mi señor padre; pero nunca lo busqué y nunca tuve la oportunidad de hablar con él, aun cuando yo trabajaba en esos medios”, agregó este hombre en su relato, aunque no hay evidencia de dichas declaraciones por parte del desaparecido

Además, es clave aclarar que, aunque Sandro Raúl acudió a instancias legales para que le fuera reconocida la paternidad de Jota Mario Valencia, esta nunca pudo ser comprobada.

Sujeto asegura ser hijo de Jota Mario Valencia. Publicado por Solo Virales Lokas en Jueves, 6 de junio de 2024

¿Qué piensa la hija de Jota Mario Valencia sobre su supuesto hermano?

En medio de toda la polémica que generó la aparición de Sandro Raúl en su momento, María José Valencia se pronunció a través de redes sociales y compartió una contundente respuesta.

“Tengo un solo hermano, se llama Simón y no hay nada más (...) ¡El resto es puro cuento!”, escribió la hija de Jota Mario tras ser indagada por sus seguidores.