Él es Kapo, el cantante que sería el nuevo novio de la ex de Miguel Bueno

En los últimos días, se ha rumorado en redes sociales que Carolina Pico, quien fue pareja de Miguel Bueno, ya se habría dado una nueva oportunidad en el amor con el cantante Kapo, con quien se ha dejado ver muy cariñosa.

¿Quién es Kapo, el artista que está saliendo con Carolina Pico?

Revista Vea dialogó con Juan David Loaiza Sepúlveda, mejor conocido como Kapo, quien abrió su corazón y reveló que, aunque actualmente triunfa en la música, sus comienzos no fueron fáciles. “Ha habido muchos momentos en la música en los que me he sentido muy triste. Yo llevo un recorrido muy largo, tuve un momento donde tuve una conexión con mi mente y mi corazón y acepté rendirme, acepté ser vulnerable. Eso no está mal. Ahí fue donde me encontré conmigo mismo. Pasaron muchas cosas”, comenzó diciendo.

Te puede interesar: ¿Miguel Bueno le fue infiel a Ornella con su ex? Luisa Fernanda W reveló la verdad

Desde que era un niño lidió con la ausencia de su papá, razón por la que tuvo que trabajar en oficios varios para ayudar a llevar el sustento a su casa. “La infancia mía fue llena de muchos retos, mi papá se tuvo que ir de la casa, yo estaba solamente con mi mamá. Yo nunca lo he culpado y yo le he dicho todo lo que he sentido en mi corazón y lo tengo sano por ese lado, me hizo falta, pero si mi papá hubiera estado yo hubiera tenido una excusa para no hacer algo”, afirmó el artista, intérprete de Ohnana.

“Pero no hay que buscar reemplazos en nada, ni en drogas, ni en licor, esos son otros problemas, lo más importante es tener bien, no tener reconocer, aceptar a Dios y si está o no el papá o la mamá, hay que ser agradecidos”, reconoció.

Kapo enfrentó la calle y las malas amistades

Kapo creció y trabajó en una gasolinera. Más adelante, en plena adolescencia, llegó a Bogotá para cumplir sus sueños. El cambio de pasar de un pueblo a una metrópolis no fue nada fácil. Comenzó estudiando Comunicación Social y Periodismo, pero luego se dio cuenta que lo suyo era la música. “Yo me crío en un ambiente muy bohemio, de mucho respeto. Criarme en un pueblo para mí era más difícil. Yo siempre he sentido que la gente de una y otra manera trata de bloquearle los sueños los unos a los otros, esa envidia es horrible... Esa infancia mía fue muy madura. Yo no jugué ‘tin tin corre corre’, tampoco jugué a las escondidas, lo único que hacía era escuchar Luis Alberto Posada, Luisito Muñoz y ver los muleros que pasaban, pero yo no me podía quedar ahí. A los 16 años me voy para Bogotá. Estaba estudiando Comunicación Social y ahí dije que no quería ser el que entrevistara al número 1 sino ser el número 1. Yo en Bogotá pasé por muchas cosas, aquí dimos demasiada lidia, y no me siento orgulloso, pero teníamos que pasar por eso para poder aprender”, afirmó.

Pese a que Kapo se enfrentó a ambientes pesados para la edad que tenía, sus principios morales y el amor a Dios y a su mamá, no permitieron que tocara fondo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Andábamos por ahí, yo no me sentí que era un bandido, el sueño mío era salir adelante como fuera. No es que haya sido un terrorista, un exconvicto o un asesino, no, pero sí me encontré con la calle, con la discoteca, la vida nocturna. Terminé enredado en cosas que no debía terminar enredado, pero nunca le llevé un problema con mi mamá a la casa, siempre fue responsabilidad mía. Pasaron muchas situaciones. Estaba desenfocado de todo. Me encuentro con amigos que no estaban para cosas buenas, pero yo le dije que no a eso porque eso no iba a ser mi vida. Yo era un man que venía de la nada y de repente estoy construyendo y estoy llegando a los corazones de la gente”, concluyó.

Kapo se convirtió en uno de los artistas más escuchados gracias al éxito de su canción Ohnana. De igual manera, el caleño espera convertirse en el artista número 1 de su género y seguir traspasando fronteras.

Kapo reveló que está saliendo con Carolina Pico, ex de Miguel Bueno

En una reciente entrevista con Los 40, el artista se refirió a los rumores de noviazgo con Carolina Pico. De acuerdo con lo que dijo, están saliendo y conociéndose.

“Esa pelada era mi crush de Instagram desde hace como tres años. Y yo nunca le dije nada. Yo nada más la miraba en todos los eventos y le hacía como caritas y ella se reía. Yo colocaba los en vivo de ella porque me gusta, me parece muy guapa. Estamos hablando de Caro. Yo la veía y decía: ‘vas a ser mía’.Cuando yo le coqueteé me fui pa’ encima, derecho. De una. Estamos activos. ¿Quiere que la quieran? Yo la quiero”, aseguró.