Él es Juan David Galindo, Édgar Trejos en ‘Klass 95′: edad, esposa y más

Caracol Televisión estrenó hace poco Klass 95, una serie que recuerda el auge de la moda en Colombia durante los años noventa y que cuenta la historia de Shaio Domínguez (Nicole Santamaría), una mujer visionaria que funda la primera agencia internacional de modelos del país. Sin embargo, su éxito atrae la atención de Édgar Trejos (Juan David Galindo), un hombre con un oscuro pasado que buscará su propio provecho entre los sueños de Shaio.

En Vea hablamos con al actor que da vida a Édgar Trejos, personaje al que él mismo describió como “un villano con muchos matices”.

“Yo digo que nadie es completamente bueno ni tampoco es malo del todo, y así es él. Édgar es alguien que tiene una necesidad enorme de sentirse aceptado y de pertenecer a algo que, en este caso, sería la alta sociedad colombiana. Además, busca que Laura Domínguez, su eterna enamorada, por fin lo acepte (...) Él tiene unos rasgos muy particulares que, tal y como están descritos en el libreto, son de ‘metrosexual de vereda’ y de un amante de la belleza cuyo estilo y concepto son bastante particulares. No obstante, es alguien muy auténtico y emocional, por eso se comporta y habla de cierta manera”, aseguró Juan David Galindo, quien advirtió que el público ha respondido de manera óptima a su interpretación.

Seguir leyendo: ¿Juan Pablo Navarrete y Nanis Ochoa se reconciliaron? El cantante confesó toda la verdad en Vea

Juan David Galindo también actuó en 'La nieta elegida', 'Entre sombras', y otras famosas producciones de la televisión colombiana. Fotografía por: Felipe Mariño

¿Quién es la esposa de Juan David Galindo, actor de ‘Klass 95′?

El cucuteño de 45 años aprovechó su entrevista con Vea para recordar que, además de la actuación, uno de sus proyectos más importantes es su propia familia, la cual conforma con la también actriz Eliana Diosa, conocida entre el público por su participación en Las Villamizar y El final del paraíso.

Puedes ver también: “No me escribas ni me llames”, Nataly Umaña habría enviado ‘picante’ indirecta a Alejandro Estrada

De acuerdo con lo que contó Juan David Galindo, su relación amorosa con Eliana suma más de 17 años, aunque fue hasta 2022 que se casaron.

“Fue algo como para reafirmar la relación. No lo habíamos hecho antes porque ambos creemos que un compromiso no lo da una ceremonia ni nada de eso; si quieres estar con alguien lo haces, y si no, pues no ¿Y qué ha cambiado después del matrimonio?, yo creo que nada, la relación es muy linda tal y como lo ha sido siempre”, explicó el actor de Klass 95.

Por supuesto, en Vea no desaprovechamos la oportunidad y le preguntamos a Juan David Galindo si tiene planes de agrandar la familia con Eliana Dios. Esto nos respondió: “Ese es un pensamiento recurrente, pero no lo sabemos. No puedo decir que es un ‘no’ rotundo, pero tampoco ha sido una prioridad en nuestra relación”.