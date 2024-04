Él es ‘Fofo’ Márquez, influenciador detenido por brutal agresión a una mujer

‘Fofo’ Márquez, cuyo verdadero nombre es Rodolfo Márquez, es un joven que se hizo famoso en redes sociales por el ostentoso y extravagante estilo de vida del que goza, gracias a la fortuna que heredó de su padre en 2022, cuando el hombre falleció.

Sin embargo, en días recientes se convirtió en blanco de fuertes críticas, tras ser detenido por la denuncia de una mujer que lo acusa de haberla agredido.

Él es Rodolfo 'Fofo' Márquez. Fotografía por: Instagram 'Fofo' Márquez

Esta es la agresión de la que acusan a ‘Fofo’ Márquez

De acuerdo con la información que se conoce, el evento tuvo lugar en marzo pasado dentro de un estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar muestran cómo un hombre, que sería el influenciador, golpea de manera repentinamente a una mujer con varios puños en la cara. Luego de derribarla, le propina varias patadas en el rostro y otras partes del cuerpo.

Te puede interesar: Alejandro Estrada, ex de Nataly Umaña, presumió millonario accesorio que porta en su muñeca y que habría comprado en México ¿Cuánto vale?

La razón de la tremenda golpiza, según relató la víctima a los testigos que la auxiliaron en el momento, ocurrió luego de tener un pequeño incidente con el vehículo de ‘Fofo’ Márquez.

“Lo que pasa es que entro, estaba estacionado y, al entrar, el espejo se volteó ¡No se cayó ni nada! Yo sabía que no era tan grave. El chavo creyó que yo me iba a ir, me imagino (...) y me dijo: ‘¿pero sí le vas a hablar al seguro? Que se me hace que no’, y ahí fue cuando empezó a golpearme”, aseguró la mujer, quien luce con el rostro lleno de sangre, en un video grabado por quienes estaban presentes en el lugar.

Tras cuatro semanas de buscar al agresor y de una intensa campaña en redes sociales, las autoridades mexicanas detuvieron a Rodolfo Márquez por el delito de lesiones agravadas. Las fotos de su aprehensión, que no tardaron en volverse virales, causaron aun más indignación entre la opinión pública, teniendo en cuenta que posó sonriente.

Vea también: Ana Karina Soto habló de su roce con ‘Culotauro’ y este le respondió con una burla

Es importante mencionar que la violencia contra las mujeres es un delito grave y debe ser denunciado. En Colombia, por ejemplo, las víctimas pueden acudir a las estaciones de Policía o Unidades de Policía Judicial (Dijin, Sijin o CTI) para hacer le respectiva denuncia. El caso será remitido a la Fiscalía y la mujer será trasladada a Medicina Legal.

Conoce un poco más sobre ‘Fofo’ Márquez

Esta no es la primera vez que el mexicano se encuentra envuelto en una polémica. En 2022, cerró el puente vehicular Matute Remus (Guadalajara), acción que presumió en un video para redes sociales. Por el hecho, fue sentenciado a realizar trabajo comunitario y pagar una millonaria suma.

En redes sociales suele jactarse de los automóviles deportivos que posee, las joyas que complementan sus outfits y los exóticos viajes que realiza. Incluso, fue noticia en una ocasión por comprar un par de tenis por 443.671 dólares, lo que en moneda colombiana representa más de 1.600 millones de pesos.

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez es heredero del imperio que forjó su padre, un destacado empresario que falleció en 2022, quien durante muchos años destacó por sus negocios en varios sectores, como el de los combustibles y el calzado.