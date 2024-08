Él es el papá de Margarita Ortega: lo conoció hace 15 años

Margarita Ortega es una actriz y presentadora que ha brillado en ambos campos gracias a su participación en producciones como Amo de casa, Detrás de un ángel y Siete veces amada; así como en Noticias RCN, Noticiero 1 CM& y otros informativos.

Sin embargo, lo que muchos seguidores de la caleña no conocían es que su padre es un conocido pintor al que conoció hace apenas 15 años.

Margarita Ortega habló por primera vez sobre su padre ¿Qué dijo?, te contamos. Fotografía por: Instagram

¿Quién es el papá de Margarita Ortega?

Se trata de Rodrigo Ortega, un hombre de 79 años que es reconocido en el Valle del Cauca por su labor como pintor, y cuya ausencia marcó la vida de Margarita, quien lo recordó en una reciente entrevista que concedió a Tropicana.

“Teníamos una familia disfuncional y tremendamente violenta donde yo estaba tratando entender qué pasaba conmigo en una soledad absoluta rodeada de adultos (…) Así haya reconciliado toda la historia con mi papá, pero es que es innegable que no estuvo. Yo, mi niña interior, lo necesitaba y lo añoraba. Creo que todavía lo añoro en ese pasado cuando aún reivindico esos momentos”, expresó Margarita Ortega.

Puedes leer aquí: Este fue el mensaje que Jenny Ariza, mamá de ‘Los Patojos’, escribió antes de morir

“Cuando nos encontramos la primera vez, un saludo como: ‘Hola, ¿Cómo estás?’, como si nos hubiéramos visto ayer; ‘¿Cómo vas?, yo soy Margarita’ (...) y en algún momento sí me acuerdo de que me quiso decir algo de mi mamá y le dije: ‘Ni me digas, o sea, no quiero saber nada de lo que ustedes tengan que decirse. Eso lo tenía que haber resuelto ustedes’”, detalló la caleña sobre el primer encuentro con su papá, el cual se habría dado hace 15 años, aproximadamente.

Margarita y su papá, el pintor caleño Rodrigo Ortega. La presentadora lo conoció hace 15 años. Publicado por Solo Virales Lokas en Lunes, 26 de agosto de 2024

Los hijos de Margarita Ortega

A sus 51 años, la actriz y presentadora es madre de dos hijos: Emiliano, fruto de una relación sobre la cual no suele dar muchos detalles; y Melibea, quien nació gracias a la relación que Ortega tuvo con el actor Ramiro Meneses.

Vea también: Noticiero CM& se acaba tras 31 años al aire. Aquí las causas de su desaparición

Cabe recordar que Margarita Ortega y Meneses iniciaron su romance hacia el año 2000 y estuvieron juntos hasta 2015. No obstante, la distancia y las exigencias de sus respectivas carreras fueron los factores que contribuyeron a su separación, teniendo en cuenta que Ramiro viajaba frecuentemente en Estados Unidos para grabar la serie Ruta 35, mientras que Margarita Ortega trabajaba en Bogotá como parte del equipo informativo de Noticias RCN.