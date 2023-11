Él es el esposo de Sandra Posada de ‘Día a Día’. Un guapo y famoso neurocientífico

La presentadora Sandra Posada, corresponsal en Medellín de Día a Día, programa matutino del canal Caracol, se ha convertido, gracias a su carisma y personalidad, en una de las conductoras más queridas por los televidentes.

‘Sandrita’, como le dicen de cariño sus compañeros de trabajo, estuvo recientemente en el pódcast La mesa de trabajo, perteneciente al proyecto Mónólogos sin propina, e integrado por Adrián Parada, Frank Martínez y Mauricio ‘Chicho’ Arias.

¿Quién es el esposo de Sandra Posada, de Día a Día?

En aquel programa, la empresaria antioqueña presentó a su esposo, Felipe Camacho, especialista en neurociencia y en entrenamiento deportivo. El profesional, casado con la paisa desde el 2015, ha tenido importantes cargos, uno de ellos relacionado con el deporte, pues trabajó junto a Luis Fernando Suárez, quien dirigió a la selección de Costa Rica que estuvo presente en el mundial de Qatar. El cónyuge de la presentadora tenía bajo su responsabilidad la motivación y psicología clínica de los jugadores del combinado tico.

En la conversación con los comediantes, al esposo de Sandra le hicieron varios chistes por el desempeño del seleccionado costarricense, en particular, porque el 23 de noviembre del 2022, en su primer juego, contra la selección de España, recibió 7 goles. “¿Qué dice uno como motivador después de ese partido?”, comentó Chicho al referirse a la goleada.

“Ha sido de las experiencias deportivas más difíciles. Una selección a la que le meten siete goles en un mundial. A los tres días había que jugar con Japón y el profe me mira y me dice: ‘Dependemos de usted’. Yo me fui a la habitación y, a partir de que yo llegué, cada tres minutos, empezaban a entrar mensajes al celular, y eran muchos de los jugadores, de los líderes, de los grandes, llamándome para que fuera a las habitaciones para que les ayudara (...) pero 7 y en un mundial era una cosa terrible”, contó acerca de su experiencia.

Su trabajo con el equipo funcionó, pues según recordó, los costarricenses le ganaron a los japoneses, quienes habían derrotado a los alemanes, grandes favoritos para llevarse la copa mundial.