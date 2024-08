Él es Edwin Riveros. Edad, novia y profesión real del fotógrafo de ‘Klass 95’

Edwin Riveros llega un buen tiempo en la actuación, sin embargo solo hasta ahora en el rol de Oscar Lurduy, el fotógrafo que cuenta la historia de Klass 95 y va narrando capítulo a capítulo cómo Shaio Domínguez creó y mantuvo la primera agencia de modelos profesional en Colombia, tiene un personaje de relevancia.

En conversación con Vea, Edwin reconoció que para lograr este rol presentó varios castings, tantos que en algún momento pensó que ya no quedaría, pero cuando le dijeron que el papel era suyo, decidió darlo todo para que el público se fijara en él. Anteriormente, había estado en Pálpito 2, donde fue Perrote. También fue parte del elenco de la película colombiana Malta.

Edwin es bogotano “más rolo que la changüa” asegura y aunque ahora está feliz en el medio artístico en realidad, estudió para técnico aeronáutico.

Fotografía por: Felipe Mariño

Edwin Riveros de ‘Klass 95′ tiene novia. Es una abogada

Tiene 31 años y recuerda que un viernes, mientras cursaba último semestre para convertirse en técnico aeronáutico y sin dinero, aceptó ser extra en una producción y en adelante, ya no pudo alejarse del medio. Eso sumado a que alguien de la grabación le dijo que tenía la simpatía y la gracia para triunfar en escena, lo animaron. “Comencé por plata, porque yo necesitaba dinero para salir con mis amigos de fiesta los viernes y fui. Un día un loco llegó con el tema ‘oye, vamos a hacer de extra de televisión’. ¿Y yo qué es eso? Eso fue en ‘Pobre rico’, hace muchos años, y en otra producción que no me acuerdo en este momento cuál, y me quedó gustando”.

Fue así como abandonó sus estudios y se puso a estudiar actuación. Luego, hizo parte de varios montajes en la compañía de teatro ‘La Maldita Vanidad’.

La noticia de que ya no estaría entre aviones, sino en medio de guiones, tomó por sorpresa a su familia donde no había artista antes de él. “En mi familia no había actores, ni pintores, ni músicos. El primero soy yo”

Tiene novia, una abogada llamada Daniela, con quien lleva un año de relación y asegura se entienden mutuamente sus profesiones.

