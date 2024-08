El drama de Marilyn Patiño tras el asesinato de su exesposo: “perdí todo”

Este fin de semana, el nombre de la actriz Marilyn Patiño se volvió tendencia luego de una entrevista que concedió para el programa La Red, de Caracol Televisión, donde reveló varios detalles de su vida en Estados Unidos.

El año pasado, la actriz de Sin senos sí hay paraíso publicó un video en sus redes sociales contando que estaba pasando necesidades; de hecho, mostró que, junto a sus dos hijos, estaba durmiendo en el piso en un colchón, pues debido a que le tocó huir de Colombia, no estaba en las mejores condiciones económicas.

¿Qué le pasó a Marilyn Patiño?

En la entrevista con el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, la actriz y presentadora contó que, luego del asesinato de Héctor Fabián Bonilla Ulloa, en Caloto, Cauca.

De acuerdo con lo que dijo, “cuando llegué a la URI en Cali me entero de que a él lo estaban extorsionando. Él estaba entregando dinero y propiedades para que lo dejaran tranquilo, pero finalmente le quitaron la vida”, dijo.

Con el paso de los días, ella comenzó a recibir extorsiones, razón por la que tomó la decisión de irse del país junto a sus dos hijos. “Una vez llamaron a la oficina de mis abogados a decir que él tenía una deuda y que yo la había respaldado. A mí me empezaron a dañar la vida y a mi teléfono empezaron a llegar llamadas horribles amenazándome. Yo cogí mis maletas, me fui del país y no pienso volver porque, la verdad, me parece muy peligrosa la situación que está viviendo en Colombia”, dijo.

Marilyn Patiño perdió todo

Su salida del país le implicó comenzar de cero en Estados Unidos. Marilyn se vio obligada a dejar de lado la actuación y dedicarse a hacer oficios varios para subsistir.

“Qué he tenido que hacer, por ejemplo, de camarera en un barco y acá hay muchos trabajos, pero mi carrera la tuve que poner en pausa quién sabe hasta cuándo (...) A mí me da mucha pena decir a veces que me ha tocado trabajar haciendo aseo, pero hasta he hecho aseo. El trabajo no es deshonra, pero mientras mis hijos están estudiando, yo me levanto rápido a hacer esos trabajos para poder subsistir. Yo perdí mi carrera, perdí todo. Solamente tengo a mis hijos y espero tener una vida en paz. No pido nada más”, señaló.

Marilyn Patiño acusa a su exsuegra de supuesta brujería

Debido a los múltiples problemas que surgieron tras la muerte de su exesposo, Patiño reveló que tuvo que vender una de las propiedades que tenía a su nombre. Sin embargo, en ese lugar vive su exsuegra, quien denunció ante La Red, que la actriz la quiere dejar en la calle, dejando en evidencia que no tienen una buena relación.

No obstante, Marilyn asegura que la señora Ligia Ulloa, madre de su ex, tendría, supuestamente, problemas psicológicos y que estaría inventando todo. De hecho, la actriz la acusó de haberle hecho brujería.

“Nosotros teníamos una huerta que estábamos sembrando ahí y de repente yo siento una lata, como un tarro de leche y dentro había una foto mía con pelo y unos rezos. En su casa tenía un altar con fotos mías, de su novio y eso creo que tiene problemas psicológicos”, aseguró.