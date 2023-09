Eduardo Verástegui ¿quién es el actor de novelas aspirante a presidente de México?

Este fin de semana finalmente el actor, cantante y ahora productor de cine Eduardo Verástegui inscribió su campaña rumbo a la presidencia de México. La inscripción llega después de meses donde reinaron los rumores acerca de las pretensiones políticas del exintegrante del grupo musical de los 90 Kairo.

Pero Verástegui sin duda no es un político convencional, al contrario, si bien es cierto que la tendencia estadista de figuras del mundo artístico se ha dado por años en distintos países del mundo, también lo es que Eduardo no ha dejado de ser noticia y no necesariamente por su trabajo artístico. Su postura religiosa, por ejemplo, ha sido polémica.

Para comenzar hay que decir que el mexicano residente en Estados Unidos, durante los últimos años nació en Tamaulipas hace 49 años y quiso inclinarse por el mundo del entretenimiento desde pequeño.

EDUARDO VERÁSTEGUI, ASÍ FUE SU CARRERA COMO ACTOR Y CANTANTE

Siendo adolescente empezó su formación en la famosa escuela de Televisa CEA. Se convirtió en todo un galán en la década de los 90 que ocupó portadas de revista como parte del grupo musical Kairo. También fue solista. Dentro de las novelas en las que trabajó en Soñadoras, Alma Rebelde y Una luz en el camino, entre otras. Luego decidió mudarse a Estados Unidos; allí probó suerte y participó en films como Chasing Papi, donde compartió set con la colombiana Sofía Vergara.

También trabajó en Charmed, CSI Miami y otras series hasta que a mediados de la década pasada decidió que solo trabajaría en proyectos vinculados con la construcción de valores y en pro de lo familiar y espiritual. Esta decisión se tornó polémica. Además, Verastegui habló del celibato. Bella, film del 2006, puso en evidencia que Verastegui hablaba en serio. La cinta tocaba el tema del aborto.

También te puede interesar: Catalina Gómez, de Noticias Caracol. Conoce algunos datos curiosos de ella.

Eduardo se convirtió en productor de reconocidas historias como Hijo de Dios, Little Boy y La historia no contada del narco. Hace 4 años aterrizó en Bogotá para desarrollar Sonidos de libertad, la película que lo ha tenido ocupando titulares en los últimos meses y que revela la tarea de rescate realizado por la organización Operation Underground Railroad (OUR) de más de cien niños víctimas de explotación sexual en Colombia.

Eduardo se ha declarado católico activista y practicante y, en ese orden de ideas, se opone a la eutanasia, al matrimonio homosexual, al aborto y a la adopción homoparental. El actor ha sido señalado por tener posiciones de ultraderecha.

Ahora, que es un hecho que aspirará a la presidencia de México, comienzan a surgir hipótesis en las redes sociales sobre posibles inhabilidades, por ejemplo, estar nacionalizado estadounidense. Esto con base en declaraciones de hace algunos años cuando expresó que apoyaba a Donald Trump con su voto. Según la ley mexicana un aspirante al máximo cargo no podrá ostentar dos nacionalidades como ocurre con el productor de Sound of Freedom.

“Es un hecho. Ya es hora. Después de un período de discernimiento, tomé la decisión más importante de mi vida: acabo de registrar ante el INE mi intención como aspirante a candidato independiente a la presidencia de la República Mexicana, para las elecciones del 2 de junio de 2024″, escribió el artista sobre su inscripción dejando claro que antes de hacerlo tuvo un periodo para pensar muy bien su decisión. Verástegui se presenta como candidato independiente.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento