Eduardo Luis, de Win Sports, tiene una hija modelo y actriz ¿Quién es?

Eduardo Luis López es una de las voces más conocidas entre los seguidores del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que es uno de los relatores de Win Sports, canal que transmite los partidos de la liga colombiana. Su particular forma de narrar, así como sus ocurrentes comentarios, lo convirtieron en una de las opciones favoritas de muchos televidentes.

Puedes leer también: ”Fue muy feo”, Zharick León delató a famoso actor que no sabe besar

¿Quién es la hija de Eduardo Luis?

‘El toxirelator’, como se le conoce al periodista antioqueño, es padre de una joven llamada Valeria López, quien es toda una sensación en redes sociales, en las que tiene más de 68 mil seguidores.

En enero de 2022, cuando tenía 16 años, la hija de Eduardo Luis fue coronada Miss Teen Colombia Bello Antioquia, demostrando su belleza natural, inteligencia y carisma. Este título no solo la llenó de orgullo, sino que también le abrió las puertas a nuevas oportunidades en el mundo del modelaje y la actuación.

“Tengo toda la confianza y seguridad en mí. Sé que soy una Teen capaz de dejar un lindo mensaje de no al bullying y no a la discriminación. Me voy a esforzar por tener una relación cercana con las jóvenes bellanitas para lograr ser su vocera, ayudarlas a salir adelante y darles la confianza de llamarme amiga”, expresó tras su coronación.

Además de su prometedor futuro como modelo, Valerie López quiere seguirle los pasos a su padre en los medios informativos. Por esta razón, cursa la carrera de Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Quién es el papá de Eduardo Luis?

En charla con Claro Oscuro, de El Espectador, el relator de Win Sports recordó la muerte de Carlos Freddy López, su padre, quien también fue periodista deportivo y su ejemplo a seguir.

“Yo estaba de turno en Rumba Estéreo, donde era DJ, y llegaron a buscarme como a las 5 o 6 de la tarde para llevarme a un hospital y yo ni siquiera sabía. Me dijeron: ‘Venga que su papá lo necesita’, ¿pero a un hospital?, algo le había pasado”, dijo inicialmente el narrador antioqueño.

No te pierdas: Viuda de Omar Geles mostró el talento que heredaron los hijos del fallecido cantautor

“Me acuerdo tanto porque había caído un aguacero tremendo y mi papá me había pedido un favor de que le llevara una cuenta de cobro y yo me demoré muchísimo. No sé por qué estaba tan contento de hacerle ese favor a mi papá. Él estaba en una finca supuestamente y resulta que le dio un infarto. Cuando llegué al hospital simplemente mi hermano me dijo: ‘Mi papá se murió’”, concluyó Eduardo Luis.