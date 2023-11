Édgar Barrera: todo sobre el artista más nominado en los Latin Grammy 2023

Édgar Barrera fue el nombre que más se repitió en la previa de los Latin Grammy 2023, gracias a las trece nominaciones que recibió, como reconocimiento a su trabajo en la producción y composición de canciones que artistas como Camilo, Bad Bunny o Maluma han convertido en éxitos.

Y es que el artista norteamericano podría hacer historia en los premios al llevarse ocho galardones en esta vigesimocuarta edición. Algunas de las categorías por las que concursa son ‘Productor del Año’, ‘Compositor del Año’, ‘Mejor Canción Pop’, ‘Canción del Año’, ‘Álbum del Año’ y ‘Grabación del Año’.

Incluso, Édgar Barrera compite contra sí mismo en varias categorías de los Latin Grammy 2023. Tal y como ocurre en ‘Mejor Canción Regional Mexicana’ con Alaska (Grupo Firme y Camilo), La Siguiente (Kany García y Christian Nodal) y Un X100to (Grupo Frontera y Bad Bunny); así como en ‘Mejor Canción Tropical’ con Ambulancia (Camilo y Camila Cabello), El Merengue (Marshmello y Manuel Turizo) y La Fórmula (Maluma y Marc Anthony).

Historia de Édgar Barrera, el artista más nominado de los Latin Grammy 2023

Esta mente maestra de la música latina nació hace 33 años en Texas, Estados Unidos. Sin embargo, sus raíces están en México, teniendo en cuenta que sus papás son de este país y solamente cruzaron la frontera para que su hijo fuera ciudadano norteamericano. Además, vivió allí la mayor parte de su vida.

Su padre también es músico y formó parte de una agrupación que tocaba en bares y plazas de Ciudad Miguel Alemán, municipio del estado mexicano de Tamaulipas, de donde es oriundo.

Te puede interesar: Laura Pausini es la persona del año de los Grammy Latino: 30 años de carrera

Aunque el interés de Édgar Barrera por la música despertó a la edad de 14 años, aproximadamente, fue hasta los 20 que profesionalizó lo que por mucho tiempo fue una distracción: escribir canciones. Por esta razón se radicó en Miami y tuvo que empezar de abajo, ya que logró entrar a trabajar en un estudio musical, pero como encargado de servir bebidas, hacer limpieza y realizar otros oficios varios.

Hace casi dos años Édgar Barrera lanzó BorderKid Records, un sello discográfico que representa con grupos y artistas como Grupo Frontera Fotografía por: Instagram Édgar Barrera

Édgar Barrera y su salto a la fama

A los pocos meses de llegar a Miami, el norteamericano dejó los implementos de aseo para demostrar por qué era considerado un genio a la hora de componer y producir canciones.

“Luego empecé como ingeniero de grabación, y recuerdo que por ahí pasaron Alejandro Sanz, Kany García y hasta Carlos Vives. Yo aprovechaba y les decía que no era ingeniero sino compositor y productor, entonces les mostraba mi música. Recuerdo que me metí en muchos problemas porque uno no puede hablar directo con los artistas, aunque yo prefería pedir perdón que pedir permiso”, expresó en charla con Billboard.

Puedes leer también: Karol G impacta con nuevo color de pelo para los Latin Grammy ¿Llegó una nueva era?

En 2015 llegó la fama y el reconocimiento para Édgar Barrera, gracias a composiciones como Sin contrato, interpretada por Maluma; y Loco enamorado, una colaboración entre Farruko, Abraham Mateo y Christian Daniel. Desde entonces se ha dedicado a cultivar éxitos junto a grandes estrellas de la música y por eso no sorprenden sus trece nominaciones en los Latin Grammy 2023.