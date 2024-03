Drake Bell, de Drake & Josh, fue abusado sexualmente por empleado de Nickelodeon

El actor Drake Bell, que se hizo famoso en la serie juvenil Drake & Josh, rompió el silencio sobre el abuso que sufrió por parte de un empleado de Nickelodeon, que era el encargado de repasar y ayudarlo con los guiones de la mencionada producción.

En el nuevo documental de ID (Investigation Discovery) titulado Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, afirmó haber sido abusado sexualmente por Brian Peck. Se espera que el material esté disponible en el canal ID de Latinoamérica antes de terminar el 2024.

El actor contó que Peck era una persona reconocida y respetable en el medio artístico, y que había participado y trabajado como entrenador de diálogos en las producciones de All That y The Amanda Show, en esta última participó entre 1999 y 2002.

En 2003, Peck fue arrestado por más de una docena de cargos relacionados con abuso sexual; pero logró salir libre al rechazar los cargos. Después fue acusado de “copulación oral” con un menor de 16 años, por lo que fue sentenciado a un año y cuatro meses en la cárcel. Para el 2004 ya Peck era un agresor sexual registrado en Estados Unidos.

El documental no ha tomado por sorpresa a los cercanos de las producciones donde Peck participó, ya que siempre lo rodeó una imagen de perversidad que causaba incomodidad en su alrededor.

Aun así, se mantuvo vinculado al gigante Nickelodeon.

¿El creador de series como I Carly también sería un opresor sexual?

El caso que sale a la luz en el documental no parece aislado, ya que la historia del actor coincide con la que, recientemente, compartieron Rider Strong y Will Friedle, exmiembros de Boys Meets World en su pódcast. Ambos recordaron cómo fue trabajar con Peck y, luego de ser acusado de abuso sexual. Según dijeron el agresor se mostraba como una víctima para lograr generar solidaridad.

Toda esta situación pone en evidencia la conducta inapropiada y permisividad del estadounidense, Dan Schneider, creador de series exitosas de Nickelodeon como iCarly y Zoey 101, a quien también se le ha acusado de ser un acosador y cercano a Peck.

En 2022, la actriz estadounidense, Jennette McCurdy, publicó su texto I’m Glad My Mom Died, que un hombre al que llamó “El Creador” le solicitó algunos favores de índole sexual, a cambio de permanecer en algunas de sus series más exitosas. A pesar de no decir su nombre abiertamente, los lectores intuyeron que se trataba de Schneider.

