Diego Trujillo reveló si existió un romance con Endry Cardeño en ‘Los Reyes’

Diego Trujillo es uno de los actores más queridos del país. Su paso por la televisión colombiana le ha permitido ganarse el cariño de miles de seguidores, quienes han estado al pendiente de su carrera profesional y de su área personal.

Entre los proyectos de los que ha hecho parte se encuentran: De pies a cabeza, La maldición del paraíso, Perro amor, Pobre Pablo, Todos quieren con Marilyn, A corazón abierto, Los Reyes, ¿Dónde carajos está Umaña?, Cuando vivas conmigo, entre otras.

El actor de ‘Klass 95’ rompió el silencio y contó, después de 18 años, si el amor de la ficción trascendió a la realidad. Esto dijo. Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

Uno de sus personajes más queridos y recordados fue el de Emilio Iriarte de Las Casas en Los Reyes, una de las telenovelas más divertidas de la televisión colombiana. Esta producción del canal RCN fue la primera en incluir una mujer trans, un hito en la televisión en Colombia. “Generalmente un actor fingía ser homosexual. Esto rompe una cantidad de estereotipos en la televisión y la convierte en algo mucho más incluyente. La aparición de Laisa por primera vez y el amor entre ella y Emilio Iriarte, rompe un estereotipo y le da cabida nuevamente a todas las personas, como debe ser”, dijo el actor hace un tiempo en sus redes sociales.

¿El amor de Diego Trujillo y Endry Cardeño pasó de la ficción a la realidad?

Como bien se conoció en la telenovela, Emilio Iriarte sostuvo un romance con Laisa Reyes. A raíz de eso, muchos televidentes se comenzaron a preguntar si, en la vida real, había ocurrido algo más entre ellos.

En una reciente entrevista para Monólogos sin propina, los comediantes Frank Martínez, Chicho Arias y Adrián Parada cuestionaron al actor sobre esos rumores y sobre su opinión de su colega y compañera de set.

“Es una profesional impecable. Endry es una persona que recuerdo con inmenso cariño, es una profesional absoluta. Se han creado toda clase de suspicacias en torno a esa relación, porque además fue la primera mujer trans que estuvo en televisión en Colombia, eso marcó un hito en términos de inclusión, de reconocer a estas personas como personas públicas”, comenzó diciendo el actor.

Enseguida fue enfático en aclarar que no ocurrió nada más que un trabajo profesional entre ellos. “Si me hubiera gustado y tuviera esa inclinación, le caigo de frente porque es espléndida, pero no las tengo, me gustan sobre todo las mujeres, o bueno, más que sobretodo, solamente me gustan las mujeres”, concluyó el actor.