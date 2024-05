Diego Trujillo reveló las razones por las que terminó con una conocida periodista

Diego Trujillo regresó a la soltería y así lo dio a conocer en una entrevista que concedió en días recientes. En dicha conversación expuso las razones que llevaron a la ruptura con una conocida periodista, quien estaba radicada fuera de Colombia y llegó al país para compartir una vida juntos.

Te puede interesar: Carlos Vargas, de ‘La Red’, sorprendió con foto “como Dios lo trajo al mundo”

Diego Trujillo y su exnovia. Fotografía por: Instagram Diego Trujillo

“Llevaba 12 años viviendo solo y había renunciado a la convivencia con una convicción absoluta. Sin embargo, Lina me gustaba tanto en ese momento que pensé en apostarle a esto nuevamente, pero vino a Colombia y empezaron a haber una cantidad de situaciones y problemas“, explicó en una charla con La Red.

Con el pasar del tiempo, Diego Trujillo comprendió que las diferencias con su pareja eran irreconciliables. Por esta razón, tomó la decisión de ponerle fin a la relación que forjaron por más de dos años.

“Tarde o temprano te aburres, tarde o temprano te ahogas, tarde o temprano te cansas de la rutina, de tener que contestar las mismas preguntas todos los días, por más ingenioso que sea, o terminas teniendo que sostener y tener una relación de mierda”, agregó el bogotano, recordado por producciones como Los Reyes, La costeña y el cachaco, Todos quieren con Marilyn, ¿Dónde carajos está Umaña?, entre otras.

¿Quién era la novia de Diego Trujillo?

Su nombre es Lina Arango, comunicadora social y locutora que estaba radicada en Canadá, hasta que en 2022 conoció al famoso actor a través de una entrevista virtual que le hizo.

Diego Trujillo quedó flechado casi de inmediato con esta comunicadora. Razón por la cual siguió en contacto con ella y, después de intercambiar varios mensajes, viajó hasta Norteamérica para conocerla. Allí, aprovecharon la ocasión para formalizar su relación y al poco tiempo se fueron a vivir juntos, lo que resultó en una verdadera sorpresa para todos sus cercanos.

Vea aquí: Fredy Guarín se sinceró sobre su alcoholismo y envió inesperado mensaje a Sara Uribe

“Lina es una mujer maravillosa, es una mujer inteligente, una mujer bella y yo me enamoré en el proceso porque uno se enamora con la carreta, uno se enamora con la cabeza de la persona, aparte de eso soy súper impulsivo, entonces yo veo a alguien que me gusta y me atrae y me siento y converso y al día siguiente ya quiero todo, soy un impulsivo absoluto y un apasionado absoluto”, expresó el actor de 63 años sobre su antigua pareja en la entrevista con La Red.