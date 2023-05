Diego Guauque salió de su cirugía y ya no tiene cáncer: “derrotamos el sarcoma”

El estado de salud de Diego Guauque ha sido uno de los temas más comentados en los últimos cinco meses, luego de que el periodista de Séptimo Día confirmara que había sido diagnosticado con un leiomiosarcoma en su abdomen.

Te puede interesar: Mai, del ‘Desafío The Box’, venció el cáncer: “casi me amputan la pierna”

Diego Guauque contó que le retiraron el sarcoma. Fotografía por: Instagram

En su lucha contra el cáncer, el periodista tuvo que someterse a una primera cirugía en el mes de enero y luego a una serie de quimioterapias que le dejaron fuertes secuelas en su cuerpo como la pérdida de su cabello.

Más noticias de Diego Guauque Diego Guaque recibe otra ‘medicina’ para el cáncer: “les voy a confesar la verdad” Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’ tendrá que someterse a una próxima cirugía, luego que su sarcoma se redujera a un 28% por las quimioterapias. Leer aquí: Diego Guaque recibe otra ‘medicina’ para el cáncer: “les voy a confesar la verdad” Diego Guaque, de ‘Séptimo Día’, reveló lo “positivo” del cáncer El periodista de ‘Séptimo Día’, de Caracol Televisión, lleva tres meses batallando contra el cáncer. Leer aquí: Diego Guaque, de ‘Séptimo Día’, reveló lo “positivo” del cáncer

Cirugía del sarcoma abdominal de Diego Guauque salió exitosa

El comunicador bogotano, esposo de la también periodista Alejandra Rodríguez, había contado en sus redes sociales que el 29 de mayo se sometería a una nueva cirugía luego que los especialistas le informaran que el sarcoma había disminuido en un 28%.

El motivo de la intervención quirúrgica era extraer la masa, y se logró. Luego de la cirugía, el periodista publicó un video expresando su felicidad, pese a estar muy adolorido, porque todo salió con éxito; el sarcoma fue retirado en su totalidad. “Me fue bien gracias a Dios. Lograron sacar al sarcomita, lo que me pone más contento son los rostros de mi familia, si ellos están felices, Dieguito está feliz. Me duele la barriga horriblemente, no se los voy a negar, pero no estoy tan jodido como en la primera cirugía. Derrotamos el sarcoma entre todos, así que no me cansaré de dar las gracias”, dijo.

Diego Guauque libre de cáncer

En entrevista con la revista Semana, la esposa del reportero aseguró que ya no tiene cáncer. “Salió el doctor Gabriel Herrera y nos informó que la cirugía fue exitosa. Se pudo retirar todo el sarcoma. Se vio la necesidad de hacer un injerto en la vena Cava y de quitar el riñón derecho. Ese era el escenario más favorable porque había otros escenarios muy duros. Ahora el sarcoma se va a patología y seguramente vendrá un ciclo de radio para sellar el espacio, pero el comportamiento de Diego en la cirugía fue excelente. Lo más importante: el tumor no está en él. Diego no tiene cáncer. Hicimos un alboroto que no te imaginas. Mil gracias al doctor Herrera, al doctor Tarazona”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El periodista agregó: “yo les dije que mi grito de batalla era ‘fuera sarcoma’ y el sarcoma se marchó. Vamos pa’ lante. Con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto. Dios y la Virgen me arroparon para hacer de este uno de los días más felices de mi vida. Unidos todos podemos, gracias”.

Luego de la cirugía, según contó Alejandra, hubo aplausos, muchas lágrimas y felicidad por la gran noticia. “Estoy contento por sus buenos deseos, por la buena energía, por la fe que desde un comienzo me mandaron. El sarcomita en un principio creyó que solamente se iba a enfrentar a mí, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que estaba enfrentado a todos ustedes, a sus oraciones desde todos los rincones del país, a su fe, a su optimismo. Lo derrotamos entre todos y por eso les doy las gracias, no me cansaré de darles las gracias por la forma con la que me arroparon. Me duele la barriga bastante, pero estoy muy contento y muy esperanzado porque cada vez veo más cerca la luz al final del túnel”, dijo.