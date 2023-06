Diego Guauque reveló qué viene ahora luego de su cirugía: “una novedad para mí”

Han pasado casi seis meses desde que Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, fue diagnosticado con cáncer. Desde entonces, el comunicador bogotano tuvo que someterse a un fuerte tratamiento que incluyó intervenciones quirúrgicas y quimioterapias con el fin de reducir el sarcoma y tener una mejor calidad de vida.

Te puede interesar: Jim Velásquez exigió respeto hacia Alina Lozano por críticas en redes: “respeten”

El periodista de ‘Séptimo Día’, de Caracol Televisión, ha luchado contra el cáncer. Fotografía por: Instagram

El 29 de mayo, Guauque tuvo que entrar nuevamente al quirófano; esa cirugía era la más importante, pues allí se definiría si el cáncer había avanzado o si por el contrario había disminuido.

Después de 10 horas de intervención, el periodista salió victorioso y a través de sus redes sociales contó que le habían extirpado todo el sarcoma y que, gracias a Dios, estaba libre de cáncer.

Más noticias de Diego Guauque Diego Guauque salió de su cirugía y ya no tiene cáncer: “derrotamos el sarcoma” Después de 10 horas de cirugía, a Diego Guauque lograron extraerle el sarcoma abdominal que tenía. El periodista de ‘Séptimo Día’, de Caracol Televisión, está libre de cáncer. Leer aquí: Diego Guauque salió de su cirugía y ya no tiene cáncer: “derrotamos el sarcoma” Diego Guaque, de ‘Séptimo Día’, reveló lo “positivo” del cáncer El periodista de ‘Séptimo Día’, de Caracol Televisión, lleva tres meses batallando contra el cáncer. Leer aquí: Diego Guaque, de ‘Séptimo Día’, reveló lo “positivo” del cáncer

¿Cómo sigue Diego Guauque?

Hace unas horas, Diego publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram donde tiene 316 mil seguidores, contando que está muy contento y emocionado porque su recuperación va muy bien. “Hace 22 o 23 días estaba en plena cirugía, la más importante de mi vida. Hoy como pueden ver ya estoy mucho mejor, avanzo en fisioterapia, en ejercicios, me alimento mejor, ya tengo más pelito, me está volviendo a crecer y estoy bien de ánimos”.

Luego, se refirió al proceso que viene de ahora en adelante, pues aunque el sarcoma abdominal le fue extraído, todavía debe continuar con un tratamiento. “¿Qué viene ahora? Posiblemente una quimioterapia como para barrer por si quedaron algunos residuos tras la cirugía que eliminó ese sarcoma, o lo más probable es que vengan varios ciclos de radioterapia, a mí nunca me han hecho radioterapia durante este semestre, entonces sería una novedad para mí, pero eso me lo determinará el oncólogo esta semana”.

Diego Guauque, libre de cáncer

Desde el primer día, el periodista investigativo mostró buena actitud ante ese difícil proceso y ahora, espera culminar el tratamiento y recuperarse satisfactoriamente. “Seguiré avanzando con mucha motivación, muy recuperado y con mucha buena fe, con mucho optimismo porque el sarcoma me lo sacaron y eso es lo más importante, me sacaron ese bicho y ya sin eso es un gran paso para cantar victoria y haber derrotado el cáncer. No fue fácil, ahí vamos, falta la última etapa de sanación, pero ahí vamos bien”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus seguidores también expresaron su felicidad por verlo así de recuperado: “qué gusto verte tan recuperado, Gloria a Dios”, “lo más difícil lo superaste, seguirás adelante, continúa con esa fe que nunca te faltó”, “te ves muy bien, Dios obrando en ti, Diego”, “te ves ya mucho mejor, de corazón me alegra mucho”.