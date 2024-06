Diego Guauque recibió ayuda divina para curar su cáncer: “rezar sin angustia”

Sin duda uno de los casos de cáncer más seguidos en las redes sociales ha sido el que vivió Diego Guauque, periodista de Séptimo día. A él le cambió la vida el 13 de enero del 2023 cuando le dijeron que tenía el mal y debía comenzar tratamiento. El periodista ya había revelado que fue inevitable no pensar en la muerte pero también que trató siempre de proyectarse y visibilizarse hacia el futuro como parte de su estrategia mental para no sumergirse en un panorama negativo.

E entrevista con Vea, hace ya algún tiempo, también dijo que procuraba ver televisión, emocionarse con partidos de fútbol e incluso mantener el humor para que l tema del cáncer no fuera lo único que ocupaba su vida.

Diego Guauque consideró que su vida es un milagro

Ahora Diego y su esposa Alejandra fueron los invitados de la periodista Cristina Estupiñán a su espacio Sinceramente Cris, donde los dos retomaron el tema de la lucha del cáncer y la importancia que ella tuvo en todo el proceso como cuidadora. Alejandra, quien también es periodista pero se inclinó por la comunicación organizacional fue quien mencionó la importancia de la fe en el difícil proceso, que ahora revelan tuvo momento bien delicados como cuando le hicieron la primera cirugía y no fue tan alentadora como esperaba.

Con Estupiñán conversaron sobre esos momentos donde flaquearon un poco en la fe y sintieron desgaste por la lucha que no cedía. “Escuché una voz que me dijo ‘no reces con angustia’”, mencionó Alejandra sobre el día posterior a la primera cirugía que ella se sintió molesta con Dios por la situación. Era la voz de una mujer. La pareja, creyente de la Virgen María, reconoce que en su proceso hay mucho de milagroso, pues Diego explicó que el sarcoma, que él padecía, usualmente es muy agresivo y no cede como sí lo hizo en su caso.

Diego y Alejandra, quienes recuperaron su vida el año pasado luego de que los médicos le dieran la novedad de que estaba en remisión, anunciaron en ’Sinceramente Cris’ que la próxima noticia será la fecha en la que renovarán sus votos matrimoniales. Diego explicó en la charla que su gran conclusión del proceso, que no es otra que la importancia de escoger muy bien al compañero o esposo. En su caso considera tener esa ayuda idónea.

