Diana Ángel recordó por qué rompió con el papá de su hijo Damián: “Fue muy doloroso”

En días recientes se estrenó un sección en La casa de los famosos llamada Línea de vida, en la que los concursantes hablan exponen sus intimidades “para que el público pueda conocerlos mucho mejor”. Allí habló Diana Ángel, quien recordó al padre de su hijo Damián.

Diana Ángel tiene un amplio recorrido y ahora decidió probarse en este reality show de convivencia. Fotografía por: Tomada de Instagram @gabrielcarvajalfoto

¿Qué dijo Diana Ángel sobre el papá de su hijo?

Al trazar la línea de su vida, la actriz y cantante marcó varios momentos importantes, entre los cuales incluyó al primera pelea con su mamá (a los 7 años) y su primer novio (a los 12): “Este ser humano me abandonó por otra chica y ese abandono me marcó mucho porque se volvió parte de mis más grandes miedos”.

De igual manera, Diana Ángel recordó su debut en la televisión colombiana como parte de Francisco el matemático (1995), lo que le trajo premios y reconocimiento.

“Se acaba ‘Francisco el matemático’ y tengo a mi hijo. Él nació el 22 de mayo del 2005 y ahí conocí el amor verdadero”, comentó la bogotana de 48 años, previo a hablar sobre la relación amorosa que tuvo con Rafael Maldonado, el padre de Damián, y por qué decidió terminarla.

“A los 35 años me separé del papá de mi hijo, que es Rafa (....) yo dejé de admirarlo por alguna razón y me desenamoré, y fue muy doloroso para ambos. Yo trataba de levantar este matrimonio de las cenizas y no pasaba nada, y tuve que decirle a Rafa que lo dejaba libre (...) Yo fui libre, muy libre y muy feliz”, concluyó Diana Ángel al respecto.

Diana Ángel también habló sobre la muerte de su papá

En esa misma sección de La casa de los famosos, la actriz recordó cuando perdió a su padre por culpa del covid, enfermedad que produjo una pandemia en 2020.

“En ese momento mis papás vivían en Barranquilla, mientras que mi hijo y yo estábamos en Bogotá. Pero mi papá no se aguantó las ganas de vernos y en medio de un pico de contagios muy alto vino a visitarnos, pero resultamos contagiados los tres en casa: mi papá, mi hijo y yo”, dijo con la voz entrecortada.

“A mí me hospitalizaron, pero logré salir a los dos días. Sin embargo, luego tuve que llevar a mi papá porque no saturaba correctamente. Él estaba bien anímicamente y nosotros estábamos muy optimistas, entonces yo fui a dejarlo, le entregué su maleta y le dije: ‘pa, todo bien que te van a poner oxígeno y pronto nos vemos en casa’. Le di un beso y me fui (...) A los 15 días, exactamente, yo estaba en el escenario y cuando bajé me dijeron que decidieron desconectarlo. Es la pérdida más dolorosa que hemos tenido en la vida”, agregó Diana Ángel.