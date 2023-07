Día de la Virgen: Estos famosos dicen que se les ha aparecido

El 16 de julio el mundo católico celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros en algunos países europeos y en Colombia, por ejemplo, de los conductores. A propósito de esta festividad, recordamos los famosos que han tenido experiencias divinas con la Virgen María.

Las experiencias Marianas de Carolina Cruz y Margalida Castro

Una de las primeras famosas que habló de haber experimentado apariciones de la Virgen es la actriz santandereana Margalida Castro. En varias entrevistas ella ha dado detalles de varios eventos en los que ha visto o sentido la presencia de la madre de Jesús. En la primera ocasión se le apareció a los pies de la cama en forma de escarcha y permaneció allí de 3 a 8 a.m. Este primer momento hizo que se volviera creyente mariana. Otra de las ocasiones fue cuando en la década de los 90 grababa la novela maría Bonita de RTI y algunos fueron testigos de una ligera escarcha que la cubrió y que los creyentes indican que es la escarcha que hace cuando la virgen hace su presencia.

Carolina Cruz, por su parte, reveló en una entrevista a la revista Aló hace ya algún tiempo que también tuvo experiencia de este tipo y considera que eso ha ocurrido porque es devota. La primera vez percibió un inusual aroma a rosas que relacionó con la presencia de la Virgen en su casa. “El suceso con la fragancia de rosas ocurrió en mi vestidor, lugar de desahogo para mí. Nunca me ha gustado que mis hijos perciban mi dolor, pues ambos son sumamente sensibles. Por lo que siempre que sentía la necesidad me encerraba en ese lugar a llorar. Es mi altar y mi lugar seguro”, dijo en la mencionada entrevista. EN otra ocasión también encontró escarcha esparcida por el piso. “Yo adoro a la Virgen y creo que nunca me había sentido tan identificada con ella como ahora con Salvador (su hijo menor) Estoy segura de que es por esa conexión que he construido con ella, que se me ha presentado ya dos veces. Está diciéndome que a mi lado siempre estará, y justo así es como lo he sentido”, afirmó Cruz en aquella charla refiriendo además el proceso que vivió con su hijo Salvador quien tuvo quebrantos de salud, que se solucionaron.

A Luis Fernanda W, también devota de la Virgen, la aparición le ocurrió en la capilla que existe en su restaurante MX: “En una de las ventanas se hizo una imagen que a nosotros se nos hizo super bonita y le dimos un significado que era la Virgen María, entonces nos pareció super bonito porque precisamente fue en la Capilla”, dijo la pareja de Pipe Bueno.

Juan Pablo Barragán, actualmente al aire en MasterChef Celebrity, manifestó hace algún tiempo haber tenido una experiencia en la que pudo haber visto una aparición divina en su casa en Bogotá. Allí vio sobresalir una imagen de una figura humana en la base de una hoja de la planta de sábila “Oiga, aunque ustedes no lo crean, en esta hermosa sábila se apareció, no sé si es nuestro Señor Jesucristo o la Virgen María, no sé, pero miren, si o no que parece como un santo”, reveló sobre el incidente en sus redes.

