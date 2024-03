¿De qué murió Ángelo, hijo de Luly Bossa?: “él estaba bien”

El pasado sábado 09 de marzo, la actriz Luly Bossa conmocionó al mundo del entretenimiento al publicar un video en sus redes sociales pidiendo oración por la salud de su hijo Ángelo. “Por favor oración, por favor oración por Ángelo, por favor oración”, dijo en medio de lágrimas.

Te puede interesar: Luly Bossa: la lucha de una madre por salvar a su hijo de una grave enfermedad

Minutos después, Luly publicó otro video confirmando la muerte de su hijo. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, amigos, familiares y a la farándula en Colombia. “Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”.

¿Qué le sucedió a Ángelo Bossa, hijo de Luly Bossa?

La historia de Ángelo conmovió al mundo del entretenimiento en Colombia. El hijo menor de la actriz Luly Bossa padecía Distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que se da comúnmente en los niños varones, quienes presentan pérdida de la masa muscular y de los músculos del cuerpo y del corazón.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En los últimos días, Ángelo había presentado algunas complicaciones de salud por cuenta de una virosis, que finalmente, terminó acabando con su vida de manera repentina. “Se me fue así, de repente, estaba bien, y le dijo a la enfermera, ya vengo y se atragantó con una flema y se fue, pero quiero hablar con ustedes, quiero decírselos. Dios me los bendiga a todos”, explicó la actriz a través de sus redes sociales.

Por ahora, Luly no ha brindado más detalles de la muerte de su hijo, por medio de su cuenta de Instagram pidió respeto por el triste momento que está pasando y, además, pidió oraciones por ella y su familia.

De igual manera, agradeció a todas aquellas personas que le han dejado mensajes de fortaleza y admiración por su hijo. “Yo no sabía que amaran y admiraran tanto a Ángelo. No sabía que nuestra historia les afectara tanto y que sus días los inspirara tanto. O sea, sí, pero esto es algo que sobrepasó todas mis expectativas y creo que esto lo está haciendo Ángelo”.