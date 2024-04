Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías reveló: “estoy preparada para otra relación”

La vida de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, ha sido muy comentada, especialmente después de la muerte del cantante el pasado 14 de abril del 2017.

La pareja tuvo una hija llamada Paula Elena Díaz Jaimes. Fotografía por: Instagram

Jaimes fue la última esposa del hijo menor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta. En estos años ha tenido que enfrentar críticas y comentarios por cómo ha llevado el duelo por la pérdida de su esposo.

“Han sido años muy difíciles, pero también de muchas enseñanzas, me siento afortunada porque Martín fue un ser de luz, y yo con el tiempo comencé a entender que era el propósito de Dios, ese dolor de ese momento, de todo lo que me pasó después comencé a cambiarlo y a sentir una gratitud”, dijo en una reciente entrevista con la periodista Cristina Estupiñán para su programa Sinceramente Cris, luego agregó: “es difícil entender que estamos aquí de paso y Martín lo hizo para marcar mi vida por completo y para dejarme el regalo más lindo y una bendición que es mi hija”.

Dayana Jaimes, un ejemplo de resiliencia

De la misma manera, Dayana se definió como una mujer resiliente, pues además de la muerte de Martín Elías, también enfrentó la pérdida de una de sus hermanas, justo cuando comenzaba su relación con el cantante: “Yo perdí a mi hermana en un momento de mi vida que no esperábamos, pasó de un momento a otro, no estaba enferma, estaba muy joven, ella tenía 34 años, fue un golpe muy duro para mí, yo estaba comenzando el noviazgo con Martín y él fue un apoyo fundamental. Fue una negligencia médica, ella entra con un dolor en la espalda, era apendicitis y se le estaba convirtiendo en peritonitis. Mi hermana salió del a cirugía en shock y al día siguiente murió”, contó con mucha nostalgia.

De acuerdo con lo que contó, se trató de una negligencia médica. “El médico tomó una decisión desafortunada que acabó con la muerte de mi hermana porque cuando le hacen los exámenes el médico general le deja claro al médico cirujano que ella tiene las plaquetas bajas, pero él aun así la operó, pero ella no se despertó de la cirugía”. Al poco tiempo, su mamá se enfermó y meses después ocurrió la trágica muerte de Martín Elías.

Dayana Jaimes, lista para volverse a enamorar

La vida sentimental de la periodista y creadora de contenido ha sido muy comentada. Los internautas se han interesado en conocer si, tras la muerte del intérprete de 10 razones, ha vuelto a sostener una nueva relación sentimental.

Sobre ese tema, la periodista expresó que está lista para darse una nueva oportunidad. “El sol siempre vuelve a brillar, me siento preparada para tener otra relación, me siento una mujer mucho más tranquila. Martín siempre va a ser un amor que va a estar en mi vida siempre, pase lo que pase, la persona que vaya a estar conmigo lo tiene que entender, eso no lo va a cambiar”, afirmó.

De la misma manera, aseguró sentirse anímicamente muy bien en este tiempo: “gracias a Dios me siento mucho más tranquila, porque después de la muerte de Martín pasaron muchas cosas que me robaban la paz y la tranquilidad. Esto fue algo que yo no pedí vivir, me tocó, y lo he llevado de la mejor manera. He sido ejemplo de superación para muchas viudas, todo pasa, las tristezas, las angustias. Yo tenía que salir adelante, por mí y por mi hija, tocaba sí o sí, no tenía otra opción”.

¿Por qué Dayana Jaimes no escucha las canciones de Martín Elías?

Finalmente, Jaimes reveló que, a diferencia de lo que han dicho en redes, nunca ha pretendido vivir bajo el nombre de Martín. Asimismo, contó por qué no escucha sus canciones. “Las personas que me conocen saben que nunca he tenido que vivir bajo la sombra de Martín, siempre he tratado de mantener ese nombre de él en alto, y tampoco he tenido necesidad de eso, a Martín todo el mundo lo recuerda con amor, nadie tiene un mal recuerdo de él, él fue bendición para todas las personas que lo conocieron. No me gusta escuchar las canciones de Martín, porque siempre termino nostálgica, llorando, extrañándolo, prefiero no escucharlas”.