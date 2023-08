David Ostrosky: de qué murió, novelas y más del actor de ‘La casa de las flores’

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. En las últimas horas fue confirmada la muerte del actor David Ostrosky. La noticia la dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes por medio de un mensaje en Twitter: “la @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como ‘El vuelo del águila’ y ‘La antorcha encendida’, su último trabajo fue ‘Vencer la ausencia’. Descanse en Paz”.

¿De qué murió David Ostrosky?

En abril de este año, el reconocido actor mexicano había confirmado su retiro de la actuación y de la industria del entretenimiento. De acuerdo con lo que había revelado en una entrevista con Televisa en el 2022, padecía de un tumor en uno de sus brazos, por lo que en mayo de este año tuvieron que amputarle la extremidad. “Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘Tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor, pero agradezco muchísimo a la vida que sea allí y no en algún órgano en donde te afecte”.

Desde que se enteró de la enfermedad, David comenzó un fuerte tratamiento de quimioterapias e inmunoterapias, pero lamentablemente su cuerpo y el equipo médico no pudieron hacer más por él. La amputación de su brazo fue necesaria para que no afectara sus demás extremidades y órganos.

¿Quién era y cuántos años tenía David Ostrosky?

El primer actor había nacido en Ciudad de México, el 1 de diciembre de 1956. Tenía 66 años y era considerado uno de los actores más queridos del país azteca.

Se dio a conocer en el mundo de la televisión gracias a sus personajes en Teresa, María la del Barrio, Carita de ángel, Soy tu dueña, En el nombre del amor, La casa de las flores, entre otras. El último proyecto del que hizo parte antes de su retiro fue Vencer la ausencia, el cual tuvo que sorprender de manera abrupta por su delicado estado de salud.

A lo largo de sus 40 años de carrera artística, David, quien era hijo de padre ruso y madre polaca, participó en más de 50 producciones en televisión y teatro. Uno de sus personajes más queridos por sus fanáticos fue el del ‘Dr. Salomón’, en La casa de las flores, que fue transmitida del 2018 al 2020 en Netflix.