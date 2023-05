¿Darío Gómez era pareja de su sobrina? Esto reveló la hija del cantante

El 26 de julio del 2022, el mundo del espectáculo en Colombia se vistió de luto con la muerte de Darío Gómez, el ‘Rey del despecho’. Un infarto le arrebató su vida a los 71 años.

Concierto de homenaje al maestro Darío Gómez en Medellín Fotografía por: TeleMedellín

El cuerpo del artista fue velado durante cuatro días en el Coliseo Yesid Santos en Medellín. Varios de sus amigos, colegas, familiares y seguidores fueron a darle el último adiós.

¿Quién era la esposa de Darío Gómez?

Además de su carrera artística, su vida sentimental también fue de gran interés. El intérprete de Por las calles del amor estuvo casado con Olga Lucía Arcila, la madre de sus hijos y la mujer que lo acompañó durante 30 años y quien, además, fue su mánager. La pareja se separó en el 2016.

Luego de su divorcio, el intérprete de La tirana comenzó un romance con Nini Johana Vargas, que duró 12 años, hasta el momento de su muerte. La pareja no dudaba en presumir su amor a través de las redes sociales. A lo largo de estos 9 meses, la mujer ha expresado el dolor que siente por su ausencia a través de fotos y videos del cantante que acompaña con emotivas palabras.

¿Johana Vargas, viuda de Darío Gómez, es su sobrina?

Poco se había hablado de la última pareja sentimental de Darío Gómez. Recientemente, Catalina Gómez, hija del cantante fue quien confirmó que la mujer es sobrina de su padre.

El comentario surgió luego que un usuario le preguntar: “¿tú la llevabas bien con Johanna, la mujer de tu papá?”. Sobre eso, terminó haciendo la reveladora confesión: “pregúntenle a ella. Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez”.

Enseguida, Catalina aseguró que Nini Johana se había entrometido en el hogar de sus padres. “Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá les dieron una finquita en La Tebaida. Les tendieron la mano y ella pagándole a mis papás, metiéndosele en el hogar de ellos desde sus 15 años, con lo que yo no voy”, aseguró.

Finalmente, Catalina aseguró que, aunque no fue nada fácil aceptar esa relación, logró perdonarlos a los dos. “Yo a mi papá lo perdoné en vida, a ella también, yo no le tengo odio ni rencor, pero es algo con lo que yo no voy. Quiero que eso me lo respeten a mí y quede aquí y me lo entiendan y ya”.

Por ahora, Johana no se ha manifestado al respecto sobre lo que dijo la hija de su fallecido esposo.