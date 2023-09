Danny Marín: parejas, padres, historia y más del cantante que besó a Nanis Ochoa

Los nombres de Danny Marín y Nanis Ochoa están en el ‘ojo del huracán’, luego del escándalo que generó Lo sé todo al revelar una fotografía en la que ambos se besan. Y aunque esto podría parecer algo normal, la controversia se generó porque Ochoa era presentadora de este programa y, al verse emboscada por sus propios compañeros, renunció en plena emisión.

“Me parece injusto (...) Me siento irrespetada y expuesta. Eso puede pasar en otros medios, pero se supone que ustedes son mis compañeros. Yo viene a trabajar con ustedes y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes?”, fueron las palabras que entregó la antioqueña antes de pararse de la silla y abandonar el set de grabación.

Sin embargo, la polémica por Nanis Ochoa y Danny Marín aumentó al confirmarse que todo hace parte de una estrategia publicitaria para promocionar el próximo lanzamiento del cantante, según señaló Canal 1.

Este fue el beso entre Danny Marín y Nanis Ochoa que generó toda la polémica Fotografía por: Captura de pantalla Canal 1

¿Quién es Danny Marín?

Daniel Enrique Marín Gutiérrez es un cantante nacido en Bogotá, que ha sonado en la radio nacional por canciones como Amor platónico y Quiero que te vaya bien, con las cuales ha defendido a través de los años su pasión por el merengue, un género musical que lo enamoró desde niño.

Su historia en la música comenzó hace más de 20 años, cuando se desempeñó como productor de artistas y así se convirtió en el creador de proyectos como el de Charlie Zaa, Iván y sus Bam Band y Caramelo. Luego de eso Wilfrido Vargas, quien fue su inspiración musical, lo invitó a hacer parte de su popular orquesta. Allí estuvo durante 5 años.

¿Quiénes son los padres de Danny Marín?

El padre de Danny Marín fue un reconocido ingeniero agrónomo que se dedicó al estudio científico de los insectos y, gracias a su trabajo en contra de una plaga que afectaba los campos de algodón en el Tolima, conoció a la señora Alba, con quien se casó a los 15 días de conocidos, duró más de 50 años de casado y tuvo tres hijos, entre esos Daniel Enrique.

Ellas han sido las parejas de Danny Marín

Su primer amor fue una alta ejecutiva de la disquera en la que trabajó durante sus primeros años de carrera. Como es normal en estas primeras relaciones, Daniel se entregó ciegamente e idealizó a esta mujer, lo que al día de hoy considera como un grave error.

“Empecé a notar ciertas cositas con un corista. Me di cuenta que todas esas historias que me hizo creer, en las que ella parecía la Virgen María, no eran ciertas y me empecé a desencantar”, dijo en una entrevista con Se dice de mí.

Danny Marín también fue novio de Ana Karina Soto, pero la relación terminó de manera repentina, según dijo en La red, porque tenían “genios muy distintos”.

“Yo no supe manejar esa experiencia. Un día nos sentamos a hablar de los problemas que teníamos y nos dimos cuenta que la relación ya no iba a pasar de ahí. Le dije que termináramos para no perder más el tiempo”, explicó el intérprete.