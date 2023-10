Daniela Tapia, exparticipante de ‘MasterChef’, habló de la pérdida de sus bebés

Daniela Tapia logró ganarse el corazón de miles de colombianos gracias a su reciente participación en MasterChef Celebrity Colombia. La cubana llegó a la final del concurso de gastronomía al lado de sus colegas, Carolina Acevedo y Nela González, y del comediante Adrián Parada. Recientemente, la artista se convirtió en noticia en el país luego de quedar atrapada en Israel, donde estaba de vacaciones.

La actriz de 36 años, que se encontraba en el lugar cuando estalló el conflicto armado, pasó angustiosos momentos, pero logró llegar a Miami. La artista, que compartió con sus seguidores en redes sociales, cada detalle de su travesía, se ha destacado por su franqueza al hablar acerca de algunos aspectos de su vida.

Daniela Tapia habló de la pérdida de sus bebés en MasterChef Celebrity

En estos días, la actriz, oriunda de La Habana, habló de uno de los momentos más difíciles en su vida: la pérdida del bebé que esperaba. Daniela ya se había referido al doloroso tema en uno de los capítulos de MasterChef Celebrity Colombia. En esa ocasión, los concursantes debían cocinar usando sus vacíos emocionales como base.

Daniela Tapia, en un capítulo de ‘Master Chef Celebrity’, ya había hablado del tema. En ese momento comentó que había perdido dos bebés. Fotografía por: Instagram @danielatapiaoficial

“Si la inspiración a cocinar hoy es memorias y dolores, voy a hacer una mesa buffet. He perdido dos bebés, he perdido un amor que amaba, he tenido padre ausente, he perdido a la abuela que amaba con la vida (...) hoy no sé ni qué voy a cocinar”, comentó entre lágrimas durante el dramático capítulo del concurso gastronómico.

En una entrevista concedida recientemente a Lo Sé Todo, Tapia se refirió al tema, que prefiere no mencionar porque sigue afectándola, aunque para tratar de superar sus pérdidas, hace terapias que la ayudan.

“Es un tema que no toco mucho porque me derrumba, siento que para los hombres es fácil, porque ellos no asumen el rol hasta que el bebé nace, mientras que para nosotras es diferente, porque desde que nos enteramos que algo se empezó a gestar ya nos sentimos madres (...) Con el tiempo, la ayuda profesional y con los procesos que vamos teniendo en la vida uno va superando ciertas cosas aunque olvidar y dejar de sentir dolor es imposible”.

En la conversación, además, reveló que desea ser madre y que más que un sueño, quedar embarazada es una meta en su vida. Confesó que quiere una familia, una casa y muchos perros.