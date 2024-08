Daniela, nieta de Darío Gómez, contó la verdad sobre la muerte de su mamá

Darío Gómez cumplió dos años de fallecido el pasado 26 de julio y todavía son varias las historias que salen a la luz sobre su vida y su familia. Por ejemplo, en horas recientes se conocieron algunos detalles de la muerte de Luz Dary, hija del cantante cuyo fatal desenlace inspiró la canción Daniela.

¿Cómo murió la hija de Darío Gómez?

En una reciente transmisión que realizó por medio de redes sociales, la nieta del ‘Rey del despecho’ rompió el silencio sobre la muerte de su madre y, de paso, aclaró varias dudas que existían al respecto.

“Creo que mi historia todos la conocen por la canción que me dedicó mi abuelo. Yo por la violencia que había, perdí a mis papás, a mi papá lo mataron cuando yo tenía solamente tres años de edad, y cuando cumplí seis años, mataron a mi mamá”, expresó Daniela Alzate Gómez.

Según la nieta de Darío Gómez, Luz Dary no estaba acompañada por su entonces pareja, como se comentó en algún momento, sino que iba a una entrevista de trabajo cuando fue sorprendida por la muerte.

“En ese entonces, tomó un bus para asistir a esa cita. Ella se montó atrás, pero el bus estaba muy lleno y por eso el conductor le dijo que se sentara adelante (...) Ella no iba con su novio, ella iba para una entrevista de trabajo e iban a matar al conductor y al conductor le pegaron ocho tiros. Mi mamá, como estaba sentada adelante con él, del susto se agachó y una de las balas le entró al cerebro y murió de inmediato”, fue el impactante relato que compartió Daniela con sus seguidores de redes sociales.

El mensaje de Daniela a Darío Gómez en su segundo aniversario de fallecido

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, la joven se pronunció el pasado 26 de julio, día en que ‘El rey del despecho’ cumplió dos años de muerto, y compartió varias fotos y videos acompañada del último concierto que le regaló su abuelo.

“Gracias por haber sido un ser tan maravilloso y por haberme brindado tu amor único puro y leal. Gracias por haber sido mi abuelo, mi padre, mi amigo y por haberme regalado los mejores momentos de mi vida; por inculcarme tu sencillez, tu humildad y tu perseverancia. Por siempre te honraré y me sentiré afortunada de haber tenido en mi vida la mejor persona que pude conocer. En cada paso que doy siento tu presencia porque el duelo es el reflejo del amor profundo de tus enseñanzas y de que tu amor son mi tesoro más preciado. Aunque ya no estés aquí siempre pienso en ti, tus consejos, la motivación que me dabas, las alegrías, la resiliencia y la capacidad de honrar tu memoria con mucho amor”, expresó Daniela Alzate Gómez.