Daniel Muñoz: edad, estatura, quién es y más del jugador de la Selección Colombia

Daniel Muñoz, el lateral derecho de la Selección Colombia, ha sido una de las revelaciones de la Copa América 2024. Su entrega y habilidad lo han convertido en un referente para la hinchada. Sin embargo, una desafortunada expulsión en las semifinales ante Uruguay lo dejará fuera de la gran final.

El deportista se destaca por su velocidad, potencia y capacidad para sumarse al ataque. Su versatilidad le permite jugar tanto como lateral derecho como defensa central. En la Selección Colombia se ha consolidado como una pieza fundamental.

Daniel Muñoz de Colombia celebra con su compañero Luis Díaz luego de anotar el primer gol del equipo durante el partido del Grupo D de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Colombia y Paraguay en el Estadio NRG el 24 de junio de 2024 en Houston, Texas. Logan Riely/Getty Images/AFP (Foto de Logan Riely / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP) Fotografía por: LOGAN RIELY

¿Quién es Daniel Muñoz?

Su carrera profesional inició en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, club con el que debutó como profesional en 2019. Tras una destacada temporada, fue transferido al KRC Genk de Bélgica. En 2024, llegó al Crystal Palace, donde se ha mantenido como titular indiscutible.

En la Copa América 2024, Muñoz ha sido uno de los jugadores más destacados de la Selección Colombia. Sin embargo, su expulsión en las semifinales ante Uruguay le impedirá disputar la final.

A pesar de la tristeza por perderse la final, Muñoz se ha mostrado orgulloso del recorrido de la Selección Colombia en el torneo. Su mensaje de aliento a sus compañeros ha conmovido a los aficionados.

“Hoy tengo mi corazón partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final, qué huevos y qué corazón tan valiente el de mis compañeros (hermanos) que a pesar de estar con uno menos se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia estar en la final, no puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano”, escribió en una publicación de Instagram.

Finalmente, expresó la admiración por sus compañeros de equipo, en quienes confía plenamente para que ganen la Copa América ante Argentina. “Me duele no poder estar en cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo COLOMBIA y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi selección arriba COLOMBIA”.

¿Cuántos años tiene y cuánto mide Daniel Muñoz?

El futbolista nació el 26 de mayo de 1996, en Amalfi, Antioqua. Actualmente tiene 28 años y antes de llegar a la Selección Colombia era un hincha apasionado de la tricolor. De acuerdo con información de internet, el deportista mide 1.81 metros.