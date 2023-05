Dani Valle: sufrió tres dolorosas muertes en un mes antes de su éxito en TikTok

Con la aparición de redes sociales como TikTok e Instagram, miles de personas alrededor del mundo se han dedicado durante los últimos años a generar contenido sobre diferentes temas.

¿Quién es Dani Valle?

Uno de los personajes más populares de estas plataformas es Daniel Valle, conocido en redes como Dani Valle, un joven mexicano que se popularizó por hacer parodias retratando el día a día de millones de trabajadores que tienen que asistir a una oficina para desempeñar sus funciones.

El mexicano tiene 31 años y, desde el 2021, se lanzó al estrellato. Actualmente tiene 3,6 millones en Instagram y 6,1 en TikTok. En una entrevista con Merca2.0, reveló cómo llegó a las redes sociales. “De repente tenía la curiosidad y la espinita de querer pertenecer al mundo de la televisión o la radio, pero luego se convirtió en internet. Siempre tuve esa espinita de pertenecer al mundo del entretenimiento y pues ya después pasó todo esto de TikTok”, dijo.

Además de ser uno de los influencers más populares de México y América Latina, Dani también se desempeña como director de fotografía y video en Robin Camp, un summer camp en Estados Unidos. Allí enseña a los jóvenes todo lo que tiene que ver con el mundo de la fotografía y lo digital. “Durante mucho tiempo estuve dedicado a la fotografía, actualmente estoy trabajando en un summer camp en Estados Unidos. Me vine los dos primeros años a este campamento a enseñar tenis porque yo practiqué ese deporte durante doce años, competía, y actualmente es uno de mis hobbies preferidos”.

Los videos que más impacto han generado entre sus seguidores han sido los del entorno laboral; sin embargo, también hace reír con otras situaciones de la cotidianidad. “No puedo dejar de hacer contenido de oficina porque mi público me ha seguido y espera seguir viendo ese tipo de contenido. Sin embargo, yo hago videos diferentes de cualquier situación y lo comparto en mis redes. En todos los videos, independientemente que sea un personaje, definitivamente tienen inyectado toda mi personalidad. Todo lo recibo con mucho agradeciendo, con mucha emoción y todo lo estoy disfrutando”.

¿Qué le pasó a Dani Valle? Tres muertes en un mes marcaron su vida

Antes de llegar a la fama, el mexicano se enfrentó a uno de las etapas más difíciles de su vida. En el 2020, cuando el mundo entero luchaba contra la pandemia por el covid-19, su padre murió a causa de un cáncer que padecía.

Una semana después, falleció su abuela materna, quien también presentaba algunos problemas de salud desde años atrás. Como si fuera poco, días después pasó lo mismo con una de sus tías. “A la semana fallece mi tía, la mamá del primo con el que más tengo confianza. Fallece y fue un puntazo como ‘es neta’, ni siquiera había procesado lo de mi papá, después mi abuelita, después mi tía”, contó en sus redes sociales.

Sin duda, ha sido el tiempo más difícil que ha tenido que vivir Dani. Además de esos dolorosos episodios, el generador de contenido fue traicionado por su pareja de ese entonces. “Al mes y medio me ponen el cuerno”, dijo. Enseguida agregó: “fueron todas esas cosas, yo honestamente, me siento como muy fuerte emocionalmente, yo he trabajado mucho en mi inteligencia emocional, soy súper guerrero, pero sí fue un momento en el que dije ‘neta que no puedo’”.

Después de lo ocurrido, fue cuando Dani Valle se hizo famoso en redes sociales. “Yo sabía que era temporal, sabía que estaba viviendo eso, pero yo decía ‘voy a estar bien’”.