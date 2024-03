Daddy Yankee contó crudo testimonio: “estuve al borde de la muerte”

A finales del año pasado, luego de completar su quinto concierto La Meta, en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, el reguetonero Daddy Yankee sorprendió a sus fanáticos al oficializar el fin de su carrera artística.

Te puede interesar: Camilo no aguantó y respondió a críticas por el nombre de su hijo con Evaluna

San Juan (PUERTO RICO), 11/30/2023.- Daddy Yankee se presenta hoy en su concierto "La Meta" en el Coliseo Jose Miguel Agrelot en San Juan (Puerto Rico). Daddy Yankee deleitó este jueves a los habitantes de San Juan con su concierto "La Meta", con el que se retira de los escenarios. EFE/Thais Llorca Fotografía por: Thais Llorca

“Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que estos días terminaron... Muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida”, dijo en ese momento.

Testimonio de Daddy Yankke

Su nombre de pila es Ramón Luis Ayala Rodríguez, además de cantante, Daddy Yankee, como es conocido en el mundo artístico, también se ha destacado como productor discográfico, compositor, locutor y empresario.

Este domingo, el artista sorprendió al hacer su primera aparición pública luego de su retiro de la industria. En un video que él mismo publicó en sus redes sociales aparece dando su primer sermón en la iglesia Refugiados en su presencia, de Puerto Rico.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Mientras predicaba y hablaba del amor de Dios, el ‘Rey del reguetón’ contó su testimonio de vida y conversión a los caminos de Dios. Aunque su carrera fue todo un éxito, a lo largo de su vida enfrentó difíciles momentos que, sin saberlo, pusieron a prueba su fe.

“Usted puede llegar lejos, sin Dios, yo soy prueba de eso, yo decía: ‘yo voy pa´encima, a mí no me detiene nadie’. Por eso, Dios en su misericordia, porque sabía que yo no le tenía ningún temor al hombre y que yo me sentía autosuficiente de lograr lo que fuera, él me dijo: ‘te voy a enviar un verdugo’, que yo no lo vi venir nunca... Me vio un verdugo llamado la salud”, comenzó diciendo.

Daddy Yankee estuvo al borde de la muerte

Al verdugo que el cantante se refería, fue a los momentos es que, por diferentes situaciones, estuvo a punto de perder la vida. “Estoy un día en Colombia al borde de la muerte, estoy cantando en un sitio y luego en el hospital al borde de la muerte, con un pie aquí y un pie allá; cuando despierto el doctor me dijo eso. Y yo no sé cuántas personas hayan estado al borde de la muerte, pero yo lo he estado en varias ocasiones y yo les puedo hablar de la experiencia de sentir al ángel de la muerte”, relató el artista.

El cantante, recordado por éxitos como Gasolina, Rompe, Con calma, Dura, Yo voy, entre otras, fue baleado varias veces, razón por la que honra a Dios, asegurando que si no hubiera sido por su misericordia, no estaría donde está ahora. “A mí me tirotearon cuando joven, me dieron muchos impactos de bala, estoy vivo de milagro. Dios hizo un milagro conmigo desde ‘chamaquito’, me protegió de la muerte, entonces Dios no estuvo lejos, Él siempre estuvo cerca”.

Vea también: ¿De qué murió Ángelo, hijo de Luly Bossa?: “él estaba bien”

Al final, el puertorriqueño agregó: “hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me ha dado el mundo...Veinte años me costó volver aquí, pero el orgullo fue lo que me separó de Dios… El orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad, porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con orgullo”.