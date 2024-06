¿Cuántos años tiene María Lucía Fernández de ‘Noticias Caracol’?: “no me los quito”

María Lucía Fernández, conocida cariñosamente como ‘Malú’, es una de las presentadoras más queridas de Noticias Caracol, donde lleva trabajando más de 25 años. Actualmente, presenta la emisión central junto a Jorge Alfredo Vargas, su amigo y colega.

Te puede interesar: Periodista de ‘Noticias Caracol’ confirmó que espera su segundo hijo

Fernández ha sido la cara principal de este noticiero desde su creación. Su estilo sobrio y elegante a la hora de hacer los análisis de la actualidad, convirtiéndose en una figura emblemática del periodismo colombiano. Además de su labor en Noticias Caracol, ‘Malú’ también presenta el programa de investigación Séptimo Día de la misma casa informativa.

La presentadora de ‘Noticias Caracol’ se mostró orgullosa de su edad y reveló si se ha hecho retoques estéticos. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Edad de María Lucía Fernández

Constantemente, los televidentes y usuarios en redes sociales investigan sobre la vida de María Lucía. Uno de los temas que más ha generado curiosidad está relacionado con su edad, teniendo en cuenta que lleva más de dos décadas en el noticiero.

En una entrevista con Vanessa de la Torre, Fernández reveló su verdadera edad. La conductora de la entrevista le preguntó: “usted es una mujer muy bella. ¿La belleza le ha abierto o le ha cerrado puertas?”. Sin duda, ‘Malú’ reconoció las cosas buenas. “Me ha abierto puertas, claro, esta es una sociedad donde todavía se le rinde culto a la belleza... Creo que la madurez me ha puesto más interesante. Antes después de los 50 años era como ‘la cucha’. Uno veía una señora de esa edad y uno decía ‘ya casi se va a morir’, como una vez una niña me preguntó que cuántos años tenía y yo le dije ‘más de 50′, y me dijo ‘¿tú eres consiente que ya casi te vas a morir?’”, contó entre risas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La periodista se refirió que, debido a su trabajo, ha tenido cierta presión de la sociedad por cultivar su belleza, especialmente cuando pasan los 50 años; sin embargo, se ha mantenido de forma natural, sin ningún tipo de retoque.

“Ahora la gente mira de manera diferente, sobre todo a las mujeres que llevamos el peso que tenemos que estar arregladas. Ya no. El oficio no solamente de ser periodista sino de ser presentadora, con más de 50 años, muchos más, o sea exactamente 57 años, y no me quito los años. Yo creo que esto de estar delante de la pantalla con esta edad, que la gente me ha visto envejecer al aire. No me hecho absolutamente nada en la cara, creo que le estoy alargando la vida profesional a las que mujeres que vienen para estar delante de la pantalla y que la gente que aprenda a mirar a una mujer después de los 50 años en su estado normal sin hacerse absolutamente nada yo creo que eso es importante”.

Al final, reveló: “no soy vanidosa, muy poco. Casi no me miro en el espejo. Me toca por el oficio salir arreglada. He tenido tres grandes maquilladores en mi vida que me han dejado perfecta al aire”.

¿Cuál es el secreto de María Lucía Fernández para mantener su belleza?

En la misma entrevista, la periodista reveló sus tips para verse joven. “Yo soy muy nadadora, desde chiquita, pertenecí a un equipo y competí, era una dura. Hago una cosa que descubrí en pandemia y es que me conecté con la montaña. Desde hace más de cuatro años estoy haciendo senderismo, sagradamente subo dos veces a la semana y hago 15 o 20 kilómetros. Eso más que rejuvenecer, ni envejecer con dignidad que me parece una frase de cajón, pero sí tener un buen estado físico”.