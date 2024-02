Epa Colombia revela la millonada que cuesta su tratamiento para quedar embarazada

Epa Colombia ha sido sinónimo de polémica en nuestro país. La influencer, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera, no le teme a ser el centro de las críticas, haciendo o expresando lo que se le antoja, sin embargo, últimamente esa naturaleza tan abierta, e incluso irresponsable en ocasiones, ha menguado.

Dicen que un hijo lo cambia todo y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a la popular Epa Colombia. Su embarazo la ha cambiado bastante y no solo física, sino emocionalmente. De eso y otros detalles de su gestación, así como de la impresionante suma que cuesta la fertilización in vitro a la que se sometió, en compañía de su pareja Karol Samantha Barbosa, para engendrar un bebé y asegurar que fuera niña, habló Daneidy en una reciente visita que realizó a nuestra redacción. Adicionalmente, mencionó por qué la pequeña llegará al mundo por cesárea y cuáles han sido las molestias que ha tenido, entre ellas la depresión.

¿Cómo fue el proceso para embarazarte?

“Fue el método ropa; adquirimos un donante, de Karol sacamos los óvulos y en Daneidy hicimos la implementación del ovulo”.

¿Cómo fue la selección del donante?

“A mí siempre me han gustado las personas que tiene los ojos claros, monas, siempre me ha encantado como Karol; entonces buscamos una raza caucásica que son de ojos verdes o azules y monos y Karol que es mona y entonces quería tener un hijo mono”.

¿Fue incómodo el procedimiento?

“No es incómodo, para mí todo fue supermaravilloso. Lo que me gustó de este procedimiento es que en la primera implementación quedé embarazada, entonces para mí fue algo muy bonito y nada, fue algo muy bonito”.

Depresión, sueño y más molestias de Epa Colombia en el embarazo

Hablemos de las molestias que has tenido en el embarazo...

“Normalmente dicen como estás viviendo a mejor etapa de tu vida y deberías sentirte muy feliz y no … Aquí juegan mucho las emociones, digamos este embarazo no es un embarazo normal, si fue demasiado duro para mí, me dio depresión, no quería ni pararme, todos los síntomas que uno puede tener y hasta más, todos los tuve, pero quería cumplir mi sueño de ser mamá y Dios me dio la oportunidad … Dios cumple los sueños y le me dio la oportunidad maravillosa de ser mamá”.

¿Qué es lo más duro que te ha dado en esta etapa?

“Todo, es que he estado súper inestable, un día sí, un día no; a veces tengo mucha energía, otra vez no tengo energía. Me la pasé vomitando, me la pasé durmiendo. Yo soy una mujer muy activa, de estar molestando, de estar haciendo videos, de todo ello. Me volví como que me da pena, me volví como sensible y yo soy espontánea, arrebatada e imponente y me he vuelto más calladita, más tranquila y ha sido por el embarazo”.

¿Qué cambios físicos has tenido?

“Karol me dice que estoy brazona. Los cambios son bastante fuertes, los senos me han crecido tres tallas, me he anchado en las caderas, me he engordado, siento que la nariz me ha crecido, las axilas se me pusieron súper oscuras, o sea, los cambios han sido demasiado fuertes. No me he acomplejado, pero uno queda muy impresionado”.

¿Cómo será el nacimiento?

“Por cesárea, parto natural no se puede porque soy muy pequeña, soy muy estrecha y no lo puedo tener normal. Igual no lo tendría normal, porque me parece que esos dolores son demasiados fuertes, un dolor que mejor dicho va uno a la otra vida y vuelve y digo: ´no, muchas gracias´, aunque la cesárea también duele muchísimo, pero prefiero por cesárea.

¿Hay fecha programada?

“El 12 de abril”.

¿Cómo se va a llamar?

“Daphne Samara”

Esto cuesta el tratamiento in vitro que se hizo Epa Colombia

¿Qué tan costoso es un tratamiento como el que tuviste para quedar embarazada?

“Si es un poco costoso. Lo mío fue por publicidad. Pero normalmente estos procedimientos son muy costosos”.

¿Cuánto podría valer?

“Más o menos unos 50 o 100 millones de pesos”.

¿Solo la fertilización?

“Si, sin incluir inyecciones, medicamentos, ir al laboratorio, digamos mi pareja quería que fuera una niña, entonces tocaba llevar ese procedimiento a otro país para que supiéramos si realmente era una niña para que implantáramos la niña, eso también tiene un costo adicional. Todo esto vale muchísimo dinero”.

¿Qué ha sido lo menos difícil y lo más bonito?

“Lo más bonito, la pareja. No me hallaría si no estuviera mi pareja, siento que la pareja tiene que estar ahí, apoyándolo a uno porque es un proceso muy duro, muy difícil donde uno muchas veces se cae, lo más bonito es que mi pareja ha estado 24/7″.

Tuvieron un susto hace algunos días, ¿qué pasó?

“Nunca he tenido una amenaza, gracias a Dios todo ha estado muy bien, es que como yo era muy flaquita, demasiado flaca y me ha salido barriga se me ha dificultado la respiración. Me dio un dolor muy bajito que fue una distensión ligamental por la presión de la barriga, pero no ha sido embarazo de alto riesgo”.

